Akcje Intela mocno w dół. "Wszyscy byli trochę zaskoczeni"

Jak poinformował Intel, firma została zaskoczona gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na procesory serwerowe, które współpracują z układami AI w centrach danych.

Mimo pracy fabryk na pełnych obrotach spółka nie jest w stanie nadążyć za popytem, co oznacza utracone, wysokomarżowe przychody z segmentu data center.

- W krótkim terminie jestem rozczarowany, że nie jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić popytu na naszych rynkach – powiedział dyrektor generalny Lip-Bu Tan podczas konferencji z analitykami.

Słabsze prognozy finansowe

Intel prognozuje przychody w bieżącym kwartale na poziomie od 11,7 do 12,7 miliarda dolarów, wobec średnich rynkowych oczekiwań wynoszących 12,51 miliarda dolarów.

Spółka spodziewa się, że skorygowany zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniesie zero, podczas gdy analitycy zakładali 5 centów na akcję.

Prognozy te pokazują trudności Intela w przewidywaniu globalnych trendów na rynku półprzewodników, gdzie obecna oferta jest efektem decyzji podjętych wiele lat temu.

Centra danych i presja kosztowa

Inwestorzy liczyli, że szybka rozbudowa centrów danych przez największe firmy technologiczne, rozwijające biznes AI, przełoży się na wzrost sprzedaży tradycyjnych procesorów serwerowych Intela, używanych obok układów graficznych Nvidia.

- Popyt na AI zaskoczył część gigantów chmurowych, które musiały w pośpiechu modernizować przestarzałe floty chipów z powodu pogorszenia wydajności sieci – powiedział w rozmowie z Reuters dyrektor finansowy David Zinsner. - Wszyscy byli trochę zaskoczeni – dodał.

Strategia odbudowy i produkcja kontraktowa

Po latach błędów, które osłabiły pozycję Intela na szybko rosnącym rynku chipów AI i nadwyrężyły finanse spółki. Tan wdraża strategię odbudowy opartą na cięciu kosztów.

Spółka rozpoczęła dostawy nowych procesorów PC Panther Lake, pierwszych produkowanych w technologii 18A, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Intela.

Globalny niedobór pamięci podniósł ceny komputerów osobistych, kluczowego rynku dla Intela. Zinsner ocenił, że dostępność pamięci będzie najniższa w pierwszym kwartale, a poprawi się w drugim.

Intel nadal traci udziały w rynku PC na rzecz rywali, takich jak AMD oraz projektant architektury chipów Arm Holdings.

