Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Akcje Intela mocno w dół. "Wszyscy byli trochę zaskoczeni"

Amerykańska giełda
Trump o energii dla sztucznej inteligencji, o Zielonym Ładzie i cenach energii
Źródło: TVN24
Intel nie jest w stanie sprostać rosnącemu popytowi na procesory serwerowe wykorzystywane w centrach danych dla sztucznej inteligencji. Spółka prognozuje przychody i zyski poniżej oczekiwań rynku, a jej akcje straciły 13 procent w handlu posesyjnym.

Jak poinformował Intel, firma została zaskoczona gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na procesory serwerowe, które współpracują z układami AI w centrach danych.

Mimo pracy fabryk na pełnych obrotach spółka nie jest w stanie nadążyć za popytem, co oznacza utracone, wysokomarżowe przychody z segmentu data center.

- W krótkim terminie jestem rozczarowany, że nie jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić popytu na naszych rynkach – powiedział dyrektor generalny Lip-Bu Tan podczas konferencji z analitykami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju
Ze świata
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
Ze świata
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"

Słabsze prognozy finansowe

Intel prognozuje przychody w bieżącym kwartale na poziomie od 11,7 do 12,7 miliarda dolarów, wobec średnich rynkowych oczekiwań wynoszących 12,51 miliarda dolarów.

Spółka spodziewa się, że skorygowany zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniesie zero, podczas gdy analitycy zakładali 5 centów na akcję.

Prognozy te pokazują trudności Intela w przewidywaniu globalnych trendów na rynku półprzewodników, gdzie obecna oferta jest efektem decyzji podjętych wiele lat temu.

Intel, Santa Clara, Kalifornia, USA
Intel, Santa Clara, Kalifornia, USA
Źródło: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Centra danych i presja kosztowa

Inwestorzy liczyli, że szybka rozbudowa centrów danych przez największe firmy technologiczne, rozwijające biznes AI, przełoży się na wzrost sprzedaży tradycyjnych procesorów serwerowych Intela, używanych obok układów graficznych Nvidia.

- Popyt na AI zaskoczył część gigantów chmurowych, które musiały w pośpiechu modernizować przestarzałe floty chipów z powodu pogorszenia wydajności sieci – powiedział w rozmowie z Reuters dyrektor finansowy David Zinsner. - Wszyscy byli trochę zaskoczeni – dodał.

Strategia odbudowy i produkcja kontraktowa

Po latach błędów, które osłabiły pozycję Intela na szybko rosnącym rynku chipów AI i nadwyrężyły finanse spółki. Tan wdraża strategię odbudowy opartą na cięciu kosztów.

Spółka rozpoczęła dostawy nowych procesorów PC Panther Lake, pierwszych produkowanych w technologii 18A, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Intela.

Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Dowiedz się więcej:

Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu

Globalny niedobór pamięci podniósł ceny komputerów osobistych, kluczowego rynku dla Intela. Zinsner ocenił, że dostępność pamięci będzie najniższa w pierwszym kwartale, a poprawi się w drugim.

Intel nadal traci udziały w rynku PC na rzecz rywali, takich jak AMD oraz projektant architektury chipów Arm Holdings.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/JUSTIN LANE Dostawca: PAP/EPA.

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaIntelAI
Zobacz także:
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
Turystyka
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
Najnowsze
Grok smartfon
Elon Musk wprowadza poprawki. Kolejny kraj wycofuje zakaz
Tech
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Złoto z rekordową ceną. Srebro i platyna z rekordami
Rynki
Donald Trump
Wraca sprawa wielkiego oszustwa. Skazana pisze do Trumpa
Tech
zimno zima kaloryfer shutterstock_2702192637
Zimowe rachunki grozy. "Przyczynek do dyskusji o nieudolności państwa"
Maja Piotrowska
Netflix
Oszuści czyhają na klientów serwisów streamingowych. Uwaga na fałszywe strony
Tech
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju
Ze świata
shutterstock_1774658300
Rozstrzygnęły się losy TikToka w USA
Tech
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
Handel
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Pieniądze
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
Ze świata
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
Dla pracownika
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
Ze świata
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
Z kraju
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
Ze świata
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
Ze świata
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"
Tech
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
Tech
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
Ze świata
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
Tech
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
Tech
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Najnowsze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
Tech
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Nowe dane z przemysłu. "To się nazywa wzrost!"
Z kraju
Kopalnia Turów
TSUE w sprawie Turowa: kara na Polskę była prawidłowa
Z kraju
Pieniądze złoty portfel
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Mocna końcówka roku na rynku pracy"
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica