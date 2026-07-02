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Polska w elitarnym gronie. "Dostęp do potężnej broni AI"

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NASK
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: Jacek Turczyk/PAP
GPT-5.5 Cyber trafi do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) - pisze "Rzeczpospolita". Jesteśmy pierwszym państwem w regionie i jednym z niewielu na świecie, który zyskał dostęp do najnowszego modelu od OpenAI.

Nowe modele sztucznej inteligencji stanowią coraz większe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Liderzy rynku coraz częściej wstrzymują się z wypuszczaniem najnowszych wersji swoich produktów na rynek, w obawie przed wykorzystaniem ich przez przestępców czy wrogie państwa.

Potwierdza to zarówno przypadek GPT-5.5 Cyber od OpenAI - do którego dostęp uzyskała do tej pory ograniczona grupa instytucji - jak również niedawna informacja od Anthropic, które z tych samych powodów wstrzymało dystrybucję modelu Mythos.

GPT-5.5 trafi do NASK

Najnowszy produkt od OpenAI został udostępniony NASK - państwowemu instytutowi badawczemu nadzorowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji. "Tym samym jesteśmy pierwszym krajem w regionie i jednym z niewielu na świecie, które mogą korzystać z najnowszego narzędzia OpenAI przeznaczonego do zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa" - tłumaczy "Rz". Gazeta podkreśla, że "Polska uzyskała dostęp do potężnej broni AI".

Nowy model ma posłużyć do analizy złośliwego oprogramowania, zadań z obszaru informatyki śledczej czy szukania podatności, które mogłyby zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. - Wykorzystujemy GPT-5.5 Cyber do skanowania różnych systemów używanych przez administrację publiczną w Polsce, przez firmy, a także do testowania naszych własnych rozwiązań. Nacisk kładziemy na to, aby maksymalnie przyspieszać cały cykl wykrywania i naprawy luk - mówi w rozmowie z dziennikiem dr inż. Radosław Nielek, dyrektor NASK.

OpenAI chce wspierać "obrońców" sieci

Model GPT-5.5 trafił do Polski w ramach projektu Trusted Access for Cyber, przeznaczonego dla instytucji rządowych. Jest on częścią programu Daybreak, stworzonego przez OpenAI. Ma on na celu odwrócenie asymetrii sił w ochronie sieci na korzyść "obrońców" sieci (tzw. blue teamów) - tłumaczy dziennik.

"Wcześniej znajdowanie luk było najbardziej złożonym procesem, bo wymagało rzadkiej wiedzy, czasu i głębokiej znajomości skomplikowanych systemów" - czytamy.

>>> Sztuczna inteligencja się nie sprawdziła. Gigant ponownie zatrudnia inżynierów

- Nasi eksperci absolutnie potrzebują dostępu do tych rozwiązań, by sprawnie wykrywać i naprawiać podatności, zanim zrobią to atakujący - dodaje kierujący CERT Polska Marcin Dudek.

Według raportu Fortinet 2026 Global Threat Landscape w 2025 roku odnotowano ponad 67 mld prób ataków typu "brute force" oraz blisko 122 mld prób wykorzystania znanych podatności.

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Źródło: "Rzeczpospolita"
Tagi:
Sztuczna inteligencjaAIOpenAIministerstwo cyfryzacjiCyberbezpieczeństwo
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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