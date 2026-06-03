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Wydawcy kontra Google AI. Brytyjski regulator zmienia zasady gry

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Brytyjski regulator nałożył na Google nowe wymogi dotyczące wyszukiwarki. Wydawcy mają zyskać większą kontrolę nad tym, jak ich treści są wykorzystywane w funkcjach AI.

Brytyjski urząd ds. konkurencji i rynków, Competition and Markets Authority (CMA), wprowadził nowe wymogi wobec usług wyszukiwania Google. Jednym z kluczowych elementów jest możliwość wyłączenia przez wydawców wykorzystania ich treści do zasilania funkcji sztucznej inteligencji amerykańskiego giganta technologicznego.

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Google pod lupą brytyjskiego regulatora

Decyzja zapadła po tym, jak regulator wcześniej wskazywał na obawy związane z dominującą pozycją Google w wyszukiwaniu. Firma została objęta statusem strategicznego znaczenia rynkowego, co pozwala CMA nakładać na nią ukierunkowane zasady mające zwiększać zaufanie i przejrzystość.

Google odpowiada za ponad 90 procent zapytań w Wielkiej Brytanii. Już w styczniu regulator sygnalizował, że chce dać wydawcom większą kontrolę nad tym, w jaki sposób ich materiały są wykorzystywane.

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Większa kontrola dla wydawców

CMA poinformował w środę, że nowe wymogi wprowadzone wobec Google w ramach cyfrowego reżimu konkurencji mają dać "wydawcom większą kontrolę i silniejszą pozycję negocjacyjną w sprawie wykorzystania ich treści", a także pomóc w zapewnieniu uczciwych warunków.

Problem dotyczy między innymi serwisów informacyjnych i innych wydawców, którzy mierzą się ze spadkiem współczynnika kliknięć. Ma to związek z tym, że użytkownicy coraz częściej korzystają z podsumowań generowanych przy pomocy sztucznej inteligencji, zamiast przechodzić bezpośrednio na strony źródłowe.

Google przekazało, że udostępnia właścicielom stron "nowe zasoby, informacje i kontrolę", które mają pomóc im odnaleźć się w zmianach dotyczących tego, jak użytkownicy znajdują i rozumieją informacje dzięki generatywnej sztucznej inteligencji.

Firma poinformowała też, że testuje nową opcję pozwalającą wydawcom zarządzać tym, jak ich linki i treści pojawiają się w generatywnych funkcjach wyszukiwania. Strony, które zdecydują się na wyłączenie, nie będą otrzymywać ruchu z AI Overviews i AI Mode. Google zaznaczył jednak, że nowe ustawienia nie wpłyną na tradycyjne wyniki wyszukiwania.

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Jasne linki i przypisanie źródeł

Według CMA Google będzie musiało zadbać o to, aby treści wydawców, w tym organizacji informacyjnych, były właściwie przypisywane w wynikach wyszukiwania generowanych przez AI. Ma się to odbywać z użyciem czytelnych linków.

Google zapowiedziało również, że zwiększa liczbę linków w odpowiedziach tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz zaczyna udostępniać wydawcom nowe dane analityczne.

- Google niedawno ogłosiło zmiany w swojej działalności wyszukiwarkowej, a wymogi, które dziś wprowadziliśmy, zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać na to, co Google robi teraz i co będzie robił w przyszłości - powiedziała Sarah Cardell, dyrektor generalna CMA.

Google mierzy się z rosnącą presją regulacyjną na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W marcu firma informowała, że pracuje nad nowymi narzędziami kontroli w wyszukiwarce, aby odpowiedzieć na brytyjskie zastrzeżenia dotyczące konkurencji.

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Maja Chwalińska
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Źródło: Reuters
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Tagi:
AIWielka BrytaniaGoogleAlphabet
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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