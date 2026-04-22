Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój sztucznej inteligencji

Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki Źródło: Reuters

SpaceX poinformował, że współpracuje z twórcami Cursor nad stworzeniem "najlepszej na świecie sztucznej inteligencji do kodowania i pracy z wiedzą". Spółka zastrzegła sobie opcję przejęcia firmy matki start-upu, Anysphere, jeszcze w tym roku za 60 mld dolarów.

Jeśli jednak zdecyduje się wycofać z transakcji, zapłaci 10 mld dolarów "za naszą wspólną pracę". Taka kwota byłaby jedną z najwyższych opłat za zerwanie umowy w historii rynku.

Cursor, uruchomiony w 2022 roku, był wyceniany jeszcze w listopadzie na 29 mld dolarów i należy do najszybciej rosnących firm Doliny Krzemowej.

Musk przyspiesza ofensywę w sztucznej inteligencji

Elon Musk liczy, że baza klientów Cursor - głównie inżynierów oprogramowania - oraz doświadczenie w narzędziach AI pozwolą nadrobić dystans do konkurencji. Modele rozwijane przez jego laboratorium xAI ustępują dziś rozwiązaniom takich firm jak OpenAI czy Anthropic.

Musk powołał xAI w 2023 roku, a następnie połączył projekt ze SpaceX. Cała grupa przygotowuje się obecnie do rekordowego debiutu giełdowego planowanego na lato.

W ostatnich miesiącach miliarder intensywnie konsoliduje swoje imperium - od sektora kosmicznego, przez infrastrukturę, po media społecznościowe i sztuczną inteligencję. W lutym SpaceX wchłonął wcześniejsze połączenie platformy X z xAI, tworząc podmiot wyceniany na 1,25 bln dolarów.

IPO może być największe w historii

Planowany debiut giełdowy SpaceX ma przynieść wycenę na poziomie 1,75 bln dolarów, co uczyniłoby go największym IPO w historii. Jednocześnie seria przejęć i fuzji komplikuje ocenę wartości całej grupy przez inwestorów.

Dodatkowym wyzwaniem są wyniki finansowe segmentu AI. xAI odnotował stratę 6,4 mld dolarów w 2025 roku, wobec 1,56 mld dolarów rok wcześniej. Z kolei Starlink, satelitarny internetowy biznes SpaceX, wygenerował 4,42 mld dolarów zysku operacyjnego.

Musk chce zachować kontrolę nad całością dzięki specjalnym akcjom uprzywilejowanym.

Cursor wnosi technologię i dostęp do inżynierów

SpaceX podkreśla, że potencjalne przejęcie zapewni firmie "wiodący produkt oraz dystrybucję wśród zaawansowanych inżynierów oprogramowania".

Cursor będzie korzystał z ogromnych zasobów obliczeniowych SpaceX, aby rozwijać własny model kodowania Composer.

- Uważamy, że SpaceX to w zasadzie najlepsza firma na świecie, jeśli chodzi o rozwój mocy obliczeniowych. To, czego dokonali, jest niezwykłe - ocenił prezes Anysphere, Oskar Shulz.

Ambitna wizja Muska

Elon Musk rozwija jednocześnie projekty infrastrukturalne wspierające rozwój AI. Jednym z nich jest superkomputer Colossus w Memphis, zbudowany w 122 dni.

Miliarder zakłada, że przyszłość sztucznej inteligencji będzie oparta na centrach danych umieszczonych w kosmosie. Według tej koncepcji satelity zasilane energią słoneczną i naturalnie chłodzone w przestrzeni orbitalnej mają stać się najtańszym źródłem mocy obliczeniowej.

Presja konkurencji i rozwój własnych modeli

Przychody Cursor przekroczyły na początku roku dwa miliardy dolarów w ujęciu rocznym. Firma rozwija narzędzia zwiększające produktywność programistów, korzystając z modeli AI takich graczy jak OpenAI, Anthropic, xAI czy Google.

Jednocześnie rosnąca konkurencja ze strony własnych rozwiązań tych firm - takich jak Codex czy Claude Code - wywiera presję na biznes start-upu.

Cursor rozwija także własny model Composer. Najnowsza jego wersja powstała w oparciu o model open source chińskiego start-upu Moonshot AI.

