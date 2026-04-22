Tech

Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój sztucznej inteligencji

Oprac. Jan Sowa
Elon Musk
Teksas. Siedziba firmy Elona Muska SpaceX. Tu produkowane są Starlinki
SpaceX zawarł porozumienie, które może stać się jednym z największych przejęć w historii sektora technologicznego. Firma Elona Muska uzyskała prawo do zakupu start-upu Cursor za 60 miliardów dolarów, próbując wzmocnić swoją pozycję w rywalizacji z liderami sztucznej inteligencji.

SpaceX poinformował, że współpracuje z twórcami Cursor nad stworzeniem "najlepszej na świecie sztucznej inteligencji do kodowania i pracy z wiedzą". Spółka zastrzegła sobie opcję przejęcia firmy matki start-upu, Anysphere, jeszcze w tym roku za 60 mld dolarów.

Jeśli jednak zdecyduje się wycofać z transakcji, zapłaci 10 mld dolarów "za naszą wspólną pracę". Taka kwota byłaby jedną z najwyższych opłat za zerwanie umowy w historii rynku.

Cursor, uruchomiony w 2022 roku, był wyceniany jeszcze w listopadzie na 29 mld dolarów i należy do najszybciej rosnących firm Doliny Krzemowej.

Musk przyspiesza ofensywę w sztucznej inteligencji

Elon Musk liczy, że baza klientów Cursor - głównie inżynierów oprogramowania - oraz doświadczenie w narzędziach AI pozwolą nadrobić dystans do konkurencji. Modele rozwijane przez jego laboratorium xAI ustępują dziś rozwiązaniom takich firm jak OpenAI czy Anthropic.

Musk powołał xAI w 2023 roku, a następnie połączył projekt ze SpaceX. Cała grupa przygotowuje się obecnie do rekordowego debiutu giełdowego planowanego na lato.

W ostatnich miesiącach miliarder intensywnie konsoliduje swoje imperium - od sektora kosmicznego, przez infrastrukturę, po media społecznościowe i sztuczną inteligencję. W lutym SpaceX wchłonął wcześniejsze połączenie platformy X z xAI, tworząc podmiot wyceniany na 1,25 bln dolarów.

IPO może być największe w historii

Planowany debiut giełdowy SpaceX ma przynieść wycenę na poziomie 1,75 bln dolarów, co uczyniłoby go największym IPO w historii. Jednocześnie seria przejęć i fuzji komplikuje ocenę wartości całej grupy przez inwestorów.

Dodatkowym wyzwaniem są wyniki finansowe segmentu AI. xAI odnotował stratę 6,4 mld dolarów w 2025 roku, wobec 1,56 mld dolarów rok wcześniej. Z kolei Starlink, satelitarny internetowy biznes SpaceX, wygenerował 4,42 mld dolarów zysku operacyjnego.

Musk chce zachować kontrolę nad całością dzięki specjalnym akcjom uprzywilejowanym.

Cursor wnosi technologię i dostęp do inżynierów

SpaceX podkreśla, że potencjalne przejęcie zapewni firmie "wiodący produkt oraz dystrybucję wśród zaawansowanych inżynierów oprogramowania".

Cursor będzie korzystał z ogromnych zasobów obliczeniowych SpaceX, aby rozwijać własny model kodowania Composer.

- Uważamy, że SpaceX to w zasadzie najlepsza firma na świecie, jeśli chodzi o rozwój mocy obliczeniowych. To, czego dokonali, jest niezwykłe - ocenił prezes Anysphere, Oskar Shulz.

Źródło: TVN24

Ambitna wizja Muska

Elon Musk rozwija jednocześnie projekty infrastrukturalne wspierające rozwój AI. Jednym z nich jest superkomputer Colossus w Memphis, zbudowany w 122 dni.

Miliarder zakłada, że przyszłość sztucznej inteligencji będzie oparta na centrach danych umieszczonych w kosmosie. Według tej koncepcji satelity zasilane energią słoneczną i naturalnie chłodzone w przestrzeni orbitalnej mają stać się najtańszym źródłem mocy obliczeniowej.

Presja konkurencji i rozwój własnych modeli

Przychody Cursor przekroczyły na początku roku dwa miliardy dolarów w ujęciu rocznym. Firma rozwija narzędzia zwiększające produktywność programistów, korzystając z modeli AI takich graczy jak OpenAI, Anthropic, xAI czy Google.

Jednocześnie rosnąca konkurencja ze strony własnych rozwiązań tych firm - takich jak Codex czy Claude Code - wywiera presję na biznes start-upu.

Cursor rozwija także własny model Composer. Najnowsza jego wersja powstała w oparciu o model open source chińskiego start-upu Moonshot AI.

Jan Sowa
