Gigantyczna umowa SpaceX. Miliardy na rozwój sztucznej inteligencji
SpaceX poinformował, że współpracuje z twórcami Cursor nad stworzeniem "najlepszej na świecie sztucznej inteligencji do kodowania i pracy z wiedzą". Spółka zastrzegła sobie opcję przejęcia firmy matki start-upu, Anysphere, jeszcze w tym roku za 60 mld dolarów.
Jeśli jednak zdecyduje się wycofać z transakcji, zapłaci 10 mld dolarów "za naszą wspólną pracę". Taka kwota byłaby jedną z najwyższych opłat za zerwanie umowy w historii rynku.
Cursor, uruchomiony w 2022 roku, był wyceniany jeszcze w listopadzie na 29 mld dolarów i należy do najszybciej rosnących firm Doliny Krzemowej.
Musk przyspiesza ofensywę w sztucznej inteligencji
Elon Musk liczy, że baza klientów Cursor - głównie inżynierów oprogramowania - oraz doświadczenie w narzędziach AI pozwolą nadrobić dystans do konkurencji. Modele rozwijane przez jego laboratorium xAI ustępują dziś rozwiązaniom takich firm jak OpenAI czy Anthropic.
Musk powołał xAI w 2023 roku, a następnie połączył projekt ze SpaceX. Cała grupa przygotowuje się obecnie do rekordowego debiutu giełdowego planowanego na lato.
W ostatnich miesiącach miliarder intensywnie konsoliduje swoje imperium - od sektora kosmicznego, przez infrastrukturę, po media społecznościowe i sztuczną inteligencję. W lutym SpaceX wchłonął wcześniejsze połączenie platformy X z xAI, tworząc podmiot wyceniany na 1,25 bln dolarów.
IPO może być największe w historii
Planowany debiut giełdowy SpaceX ma przynieść wycenę na poziomie 1,75 bln dolarów, co uczyniłoby go największym IPO w historii. Jednocześnie seria przejęć i fuzji komplikuje ocenę wartości całej grupy przez inwestorów.
Dodatkowym wyzwaniem są wyniki finansowe segmentu AI. xAI odnotował stratę 6,4 mld dolarów w 2025 roku, wobec 1,56 mld dolarów rok wcześniej. Z kolei Starlink, satelitarny internetowy biznes SpaceX, wygenerował 4,42 mld dolarów zysku operacyjnego.
Musk chce zachować kontrolę nad całością dzięki specjalnym akcjom uprzywilejowanym.
Cursor wnosi technologię i dostęp do inżynierów
SpaceX podkreśla, że potencjalne przejęcie zapewni firmie "wiodący produkt oraz dystrybucję wśród zaawansowanych inżynierów oprogramowania".
Cursor będzie korzystał z ogromnych zasobów obliczeniowych SpaceX, aby rozwijać własny model kodowania Composer.
- Uważamy, że SpaceX to w zasadzie najlepsza firma na świecie, jeśli chodzi o rozwój mocy obliczeniowych. To, czego dokonali, jest niezwykłe - ocenił prezes Anysphere, Oskar Shulz.
Ambitna wizja Muska
Elon Musk rozwija jednocześnie projekty infrastrukturalne wspierające rozwój AI. Jednym z nich jest superkomputer Colossus w Memphis, zbudowany w 122 dni.
Miliarder zakłada, że przyszłość sztucznej inteligencji będzie oparta na centrach danych umieszczonych w kosmosie. Według tej koncepcji satelity zasilane energią słoneczną i naturalnie chłodzone w przestrzeni orbitalnej mają stać się najtańszym źródłem mocy obliczeniowej.
Presja konkurencji i rozwój własnych modeli
Przychody Cursor przekroczyły na początku roku dwa miliardy dolarów w ujęciu rocznym. Firma rozwija narzędzia zwiększające produktywność programistów, korzystając z modeli AI takich graczy jak OpenAI, Anthropic, xAI czy Google.
Jednocześnie rosnąca konkurencja ze strony własnych rozwiązań tych firm - takich jak Codex czy Claude Code - wywiera presję na biznes start-upu.
Cursor rozwija także własny model Composer. Najnowsza jego wersja powstała w oparciu o model open source chińskiego start-upu Moonshot AI.
Źródło: Financial Times
Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock