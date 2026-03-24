Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów

Zapowiedź padła po sobotniej prezentacji Muska w Austin w Teksasie, a dzień później szef Tesli i SpaceX doprecyzował plany we wpisie w serwisie X. "Terafab będzie technicznie rzecz biorąc dwiema fabrykami, z których każda będzie produkować tylko jeden projekt chipa" - napisał.
Musk zaznaczył, że wcześniej mówił już o konieczności budowy przez Teslę własnego zakładu produkującego chipy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Dotąd nie informowano jednak o udziale SpaceX w tym przedsięwzięciu.
"Albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów" - powiedział Musk podczas prezentacji w Austin. Dodał, że obecna światowa produkcja półprzewodników zaspokoiłaby jedynie niewielką część przyszłego zapotrzebowania jego firm.
Wizja Elona Muska
Szef Tesli i SpaceX podziękował obecnym dostawcom chipów, wymieniając Samsunga, TSMC i Microna. Jednocześnie ocenił, że zapotrzebowanie jego spółek ostatecznie przekroczy całkowitą światową produkcję układów.
Jak zapowiedział, Terafab ma docelowo wytwarzać jeden terawat mocy obliczeniowej rocznie. Dla porównania - według Muska - obecnie w całych Stanach Zjednoczonych generowane jest około pół terawata.
Chipy dla aut, robotów i systemów w kosmosie
Musk wyjaśnił, że pierwszy z projektowanych układów ma być wykorzystywany w pojazdach Tesli oraz humanoidalnych robotach Optimus. Drugi ma zostać zaprojektowany z myślą o satelitach AI w przestrzeni kosmicznej.
- Potrzebujemy wydajnego chipa zaprojektowanego do pracy w kosmosie, który uwzględnia trudniejsze warunki środowiskowe - powiedział Musk. Jak dodał, taki układ musiałby działać w wyższych temperaturach.
Projekty bez harmonogramu
Musk nie wskazał, kiedy projekt miałby zostać zrealizowany. W materiale zaznaczono, że ma on historię ogłaszania bardzo ambitnych przedsięwzięć, z których część napotykała opóźnienia albo ostatecznie nie została doprowadzona do końca.
W tekście odnotowano również, że SpaceX przygotowuje się do giełdowego debiutu, który mógłby wycenić spółkę na około 1,75 biliona dolarów. Niedawno firma połączyła się też z należącą do Muska spółką xAI, działającą w obszarze mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji.
Źródło: CNBC
