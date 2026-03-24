Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów

WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos

Zapowiedź padła po sobotniej prezentacji Muska w Austin w Teksasie, a dzień później szef Tesli i SpaceX doprecyzował plany we wpisie w serwisie X. "Terafab będzie technicznie rzecz biorąc dwiema fabrykami, z których każda będzie produkować tylko jeden projekt chipa" - napisał.

Musk zaznaczył, że wcześniej mówił już o konieczności budowy przez Teslę własnego zakładu produkującego chipy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Dotąd nie informowano jednak o udziale SpaceX w tym przedsięwzięciu.

"Albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów" - powiedział Musk podczas prezentacji w Austin. Dodał, że obecna światowa produkcja półprzewodników zaspokoiłaby jedynie niewielką część przyszłego zapotrzebowania jego firm.

Given that several companies make advanced chips, but no companies have ever made fully reusable rockets or achieved SpaceX scale, I think Starship is harder, but we shall see.



Terafab will technically be two fabs, each making only one chip design. This greatly simplifies… — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2026

Wizja Elona Muska

Szef Tesli i SpaceX podziękował obecnym dostawcom chipów, wymieniając Samsunga, TSMC i Microna. Jednocześnie ocenił, że zapotrzebowanie jego spółek ostatecznie przekroczy całkowitą światową produkcję układów.

Jak zapowiedział, Terafab ma docelowo wytwarzać jeden terawat mocy obliczeniowej rocznie. Dla porównania - według Muska - obecnie w całych Stanach Zjednoczonych generowane jest około pół terawata.

Chipy dla aut, robotów i systemów w kosmosie

Musk wyjaśnił, że pierwszy z projektowanych układów ma być wykorzystywany w pojazdach Tesli oraz humanoidalnych robotach Optimus. Drugi ma zostać zaprojektowany z myślą o satelitach AI w przestrzeni kosmicznej.

- Potrzebujemy wydajnego chipa zaprojektowanego do pracy w kosmosie, który uwzględnia trudniejsze warunki środowiskowe - powiedział Musk. Jak dodał, taki układ musiałby działać w wyższych temperaturach.

Projekty bez harmonogramu

Musk nie wskazał, kiedy projekt miałby zostać zrealizowany. W materiale zaznaczono, że ma on historię ogłaszania bardzo ambitnych przedsięwzięć, z których część napotykała opóźnienia albo ostatecznie nie została doprowadzona do końca.

W tekście odnotowano również, że SpaceX przygotowuje się do giełdowego debiutu, który mógłby wycenić spółkę na około 1,75 biliona dolarów. Niedawno firma połączyła się też z należącą do Muska spółką xAI, działającą w obszarze mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji.

Opracował Jan Sowa/kris