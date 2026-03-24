Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów

Elon Musk zapowiedział, że SpaceX i Tesla zbudują w Teksasie dwa zaawansowane zakłady produkcji chipów w ramach kompleksu nazwanego Terafab. Jak przekazał, jeden z nich ma wytwarzać układy dla samochodów Tesli i humanoidalnych robotów Optimus, a drugi - chipy przeznaczone dla kosmicznych centrów danych opartych na sztucznej inteligencji.

Zapowiedź padła po sobotniej prezentacji Muska w Austin w Teksasie, a dzień później szef Tesli i SpaceX doprecyzował plany we wpisie w serwisie X. "Terafab będzie technicznie rzecz biorąc dwiema fabrykami, z których każda będzie produkować tylko jeden projekt chipa" - napisał.

Musk zaznaczył, że wcześniej mówił już o konieczności budowy przez Teslę własnego zakładu produkującego chipy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Dotąd nie informowano jednak o udziale SpaceX w tym przedsięwzięciu.

"Albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów" - powiedział Musk podczas prezentacji w Austin. Dodał, że obecna światowa produkcja półprzewodników zaspokoiłaby jedynie niewielką część przyszłego zapotrzebowania jego firm.

Wizja Elona Muska

Szef Tesli i SpaceX podziękował obecnym dostawcom chipów, wymieniając Samsunga, TSMC i Microna. Jednocześnie ocenił, że zapotrzebowanie jego spółek ostatecznie przekroczy całkowitą światową produkcję układów.

Jak zapowiedział, Terafab ma docelowo wytwarzać jeden terawat mocy obliczeniowej rocznie. Dla porównania - według Muska - obecnie w całych Stanach Zjednoczonych generowane jest około pół terawata.

Ze świata

Chipy dla aut, robotów i systemów w kosmosie

Musk wyjaśnił, że pierwszy z projektowanych układów ma być wykorzystywany w pojazdach Tesli oraz humanoidalnych robotach Optimus. Drugi ma zostać zaprojektowany z myślą o satelitach AI w przestrzeni kosmicznej.

- Potrzebujemy wydajnego chipa zaprojektowanego do pracy w kosmosie, który uwzględnia trudniejsze warunki środowiskowe - powiedział Musk. Jak dodał, taki układ musiałby działać w wyższych temperaturach.

Projekty bez harmonogramu

Musk nie wskazał, kiedy projekt miałby zostać zrealizowany. W materiale zaznaczono, że ma on historię ogłaszania bardzo ambitnych przedsięwzięć, z których część napotykała opóźnienia albo ostatecznie nie została doprowadzona do końca.

W tekście odnotowano również, że SpaceX przygotowuje się do giełdowego debiutu, który mógłby wycenić spółkę na około 1,75 biliona dolarów. Niedawno firma połączyła się też z należącą do Muska spółką xAI, działającą w obszarze mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaElon MuskSpaceX. Elon Musk podbija kosmosTesla
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica