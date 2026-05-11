Tech Dua Lipa pozywa za wykorzystanie wizerunku. Mamy odpowiedź Samsunga Oprac. Jan Sowa |

Dua Lipa przed Met Gala 2023 (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Justin Ng / Avalon / PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pozew został złożony w piątek w federalnym sądzie w Kalifornii. Jak wynika z dokumentów, chodzi o fotografię zatytułowaną "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024". Prawnicy artystki podkreślają, że wokalistka posiada pełne prawa do zdjęcia.

Według pozwu Samsung miał umieścić fotografię na froncie kartonowych opakowań telewizorów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Zdaniem prawników gwiazdy firma mogła w ten sposób czerpać korzyści z wrażenia, że Dua Lipa promuje produkt.

Dowiedz się więcej: Kapitalizacja Samsunga przekroczyła rekordową barierę

'Kupiłbym telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua"

Do pozwu dołączono zrzuty ekranu z mediów społecznościowych. Mają one potwierdzać, że obecność zdjęcia artystki wpływała na zainteresowanie klientów produktem.

Jeden z internautów napisał: "Kupiłbym ten telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua".

Prawnicy wokalistki zarzucają Samsungowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych oraz praw do wizerunku.

Yesterday, Dua Lipa sued Samsung for using her image on TV boxes without permission.



She seeks actual damages of at least $15 million.



She alleges straightforward claims for violating her publicity rights and false endorsement, in addition to copyright and trademark claims.… pic.twitter.com/tUkJ5xg5cn — Rob Freund (@RobertFreundLaw) May 9, 2026 Rozwiń

Stanowisko Samsunga

Samsung zajął stanowisko w sprawie pozwu złożonego przez Dua Lipa i w przesłanym do redakcji biznesowej tvn24.pl oświadczeniu podkreśla, że "wykorzystanie wizerunku artystki miało odbywać się na podstawie zapewnień otrzymanych od zewnętrznego dostawcy treści".

"Wizerunek Pani Dua Lipy został wykorzystany w 2025 roku w celu prezentacji treści naszych partnerów zewnętrznych, dostępnych na telewizorach Samsung. Początkowo został on udostępniony naszej bezpłatnej usłudze streamingowej Samsung TV Plus przez dostawcę treści. Co istotne, wizerunek wykorzystano dopiero po otrzymaniu wyraźnego zapewnienia od dostawcy treści o uzyskaniu zgody na jego użycie, również na opakowaniach naszego produktu dostępnego w sklepach detalicznych. Mając na uwadze to zapewnienie, stanowczo zaprzeczamy wszelkim zarzutom umyślnego nadużycia".

"Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Samsung darzy Panią Dua Lipę ogromnym szacunkiem, a także szanuje własność intelektualną wszystkich artystów. Aktywnie dążyliśmy do konstruktywnego rozwiązania tej kwestii z zespołem Pani Dua Lipy i nadal pozostajemy otwarci na tę możliwość" - zaznaczono w oświadczeniu.

OGLĄDAJ: TVN24