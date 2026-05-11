Tech

Dua Lipa pozywa za wykorzystanie wizerunku. Mamy odpowiedź Samsunga

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Dua Lipa
Dua Lipa przed Met Gala 2023 (wideo archiwalne)
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Justin Ng / Avalon / PAP
Dua Lipa pozwała firmę Samsung Electronics na co najmniej 15 milionów dolarów. Brytyjska gwiazda pop oskarża koncern o bezprawne wykorzystanie jej wizerunku. Redakcja biznesowa tvn24.pl otrzymała stanowisko koncernu.

Pozew został złożony w piątek w federalnym sądzie w Kalifornii. Jak wynika z dokumentów, chodzi o fotografię zatytułowaną "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024". Prawnicy artystki podkreślają, że wokalistka posiada pełne prawa do zdjęcia.

Według pozwu Samsung miał umieścić fotografię na froncie kartonowych opakowań telewizorów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Zdaniem prawników gwiazdy firma mogła w ten sposób czerpać korzyści z wrażenia, że Dua Lipa promuje produkt.

'Kupiłbym telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua"

Do pozwu dołączono zrzuty ekranu z mediów społecznościowych. Mają one potwierdzać, że obecność zdjęcia artystki wpływała na zainteresowanie klientów produktem.

Jeden z internautów napisał: "Kupiłbym ten telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua".

Prawnicy wokalistki zarzucają Samsungowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych oraz praw do wizerunku.

Stanowisko Samsunga

Samsung zajął stanowisko w sprawie pozwu złożonego przez Dua Lipa i w przesłanym do redakcji biznesowej tvn24.pl oświadczeniu podkreśla, że "wykorzystanie wizerunku artystki miało odbywać się na podstawie zapewnień otrzymanych od zewnętrznego dostawcy treści".

"Wizerunek Pani Dua Lipy został wykorzystany w 2025 roku w celu prezentacji treści naszych partnerów zewnętrznych, dostępnych na telewizorach Samsung. Początkowo został on udostępniony naszej bezpłatnej usłudze streamingowej Samsung TV Plus przez dostawcę treści. Co istotne, wizerunek wykorzystano dopiero po otrzymaniu wyraźnego zapewnienia od dostawcy treści o uzyskaniu zgody na jego użycie, również na opakowaniach naszego produktu dostępnego w sklepach detalicznych. Mając na uwadze to zapewnienie, stanowczo zaprzeczamy wszelkim zarzutom umyślnego nadużycia".

"Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Samsung darzy Panią Dua Lipę ogromnym szacunkiem, a także szanuje własność intelektualną wszystkich artystów. Aktywnie dążyliśmy do konstruktywnego rozwiązania tej kwestii z zespołem Pani Dua Lipy i nadal pozostajemy otwarci na tę możliwość" - zaznaczono w oświadczeniu.

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
