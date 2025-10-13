Logo TVN24
Donald Trump wstrząsnął rynkiem. "Największa wyprzedaż w historii"

Donald Trump
Michał Bogusz o decyzji Chin: bardzo poważna eskalacja
Źródło: TVN24 BiS
Groźba prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wprowadzenia 100-procentowych ceł na import z Chin od 1 listopada wywołała rekordową wyprzedaż kryptowalut. Wielkość likwidacji na rynku miała wynieść 18 miliardów dolarów, choć nawet tak wysoka kwota może być zaniżona.

Według platformy analitycznej CoinGlass, w ciągu 24 godzin w piątek zlikwidowano pozycje o łącznej wartości 18,28 miliarda dolarów.

Jak wskazał CNN, wyprzedaż kryptowalut nie była odosobniona, bo podobnie reagował cały rynek. Indeksy Nasdaq i S&P 500 odnotowały największe spadki od sześciu miesięcy.

"Największa wyprzedaż w historii kryptowalut"

Jeśli chodzi o kryptowaluty, to najmocniej ucierpiały bitcoin, ether i solana. W 24 godziny wyprzedano około 5 miliardów dolarów w bitcoinie, 4 miliardy w etherze i 2 miliardy w solanie.

Zdaniem CoinGlass była to "największa wyprzedaż w historii kryptowalut".

Dodał też, że "rzeczywista suma jest prawdopodobnie znacznie wyższa", gdyż "Binance księguje tylko jedno zlecenie wyprzedaży na sekundę".

W piątek bitcoin spadł o ok. 10 proc., ether zniżkował o 14,2 proc., a solana - o 20 proc.

"Bitcoin opiera się na niczym"

Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że USA nałożą "100-proc. cła na Chiny — ponad wszystko, co już płacą", co natychmiast wywołało panikę na rynkach.

Od objęcia urzędu Trump przeszedł znaczącą zmianę w podejściu do kryptowalut. Jeszcze kilka lat temu mówił, że "bitcoin opiera się na niczym", a dziś aktywnie wspiera branżę, przemawia na konferencjach i zapowiada stworzenie strategicznych rezerw kryptowalutowych.

Na początku października podpisał dekret pozwalający włączać aktywa cyfrowe do planów emerytalnych 401(k), co wcześniej wywindowało bitcoina do rekordowego poziomu 124 000 dol.

Rosnące napięcia pomiędzy USA a Chinami

Mimo trwających rozmów handlowych między Waszyngtonem a Pekinem napięcia znów wzrosły po tym, jak Chiny zaostrzyły ograniczenia eksportowe na minerały ziem rzadkich.

Analitycy ostrzegają, że jeśli cła faktycznie wejdą w życie 1 listopada, rynek może czekać kolejna fala wyprzedaży.

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

TechnologiakryptowalutybitcoinDonald TrumpUSAChinyWojna handlowa
