Częściowa blokada Telegrama i WhatsAppa na Krymie. Decyzja Rosji

Działający na okupowanym Krymie rosyjski operator komórkowy Wałna zakomunikował w czwartek, że na terenie półwyspu zostało "częściowo ograniczone" funkcjonowanie komunikatorów internetowych Telegram i WhatsApp. Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wydała Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor), odpowiadająca za kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowej komunikacji.

Ograniczenie komunikatorów na Krymie

Jednocześnie zarówno władze, jak i dostawcy internetu zachęcają użytkowników do pobierania i korzystania z rosyjskiego komunikatora Max, który nie jest blokowany przez urząd. 22 października Roskomnadzor ogłosił, że podejmuje działania mające na celu częściowe ograniczenie działania Telegramu i WhatsApp argumentując, że właściciele komunikatorów zignorowali wielokrotne prośby rosyjskich władz o moderowanie treści. Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikatorów WhatsApp i Telegram występują w Rosji od ponad dwóch miesięcy. W sierpniu 2025 r. Roskomnadzor zablokował w tych aplikacjach połączenia audio i wideo. Jako powód rosyjskie władze podały walkę z telefonicznymi oszustami. Przedstawiciele WhatsAppa oświadczyli wówczas, że łączność za pośrednictwem komunikatora jest poufna i że firma "przeciwstawia się próbom rządu mającym na celu naruszenie prawa obywateli do bezpiecznej komunikacji". Z kolei Telegram poinformował, że aktywnie moderuje i zwalcza oszustwa. Wielu ekspertów już wtedy zwracało uwagę, że głównym celem władz jest zmuszenie użytkowników do przejścia do w pełni kontrolowanego przez nie komunikatora Max.

