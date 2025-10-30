Logo TVN24
Częściowa blokada Telegrama i WhatsAppa na Krymie. Decyzja Rosji

Rosyjski operator komórkowy Wałna, działający na okupowanym Krymie poinformował, że na półwyspie ograniczono dostęp do komunikatorów Telegram i WhatsApp. Wcześniej podobny komunikat wydał Roskomnadzor - federalna instytucja odpowiedzialna za nadzór, kontrolę i cenzurę mediów oraz internetu w Rosji.

Działający na okupowanym Krymie rosyjski operator komórkowy Wałna zakomunikował w czwartek, że na terenie półwyspu zostało "częściowo ograniczone" funkcjonowanie komunikatorów internetowych Telegram i WhatsApp. Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wydała Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor), odpowiadająca za kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowej komunikacji.

Ograniczenie komunikatorów na Krymie

Jednocześnie zarówno władze, jak i dostawcy internetu zachęcają użytkowników do pobierania i korzystania z rosyjskiego komunikatora Max, który nie jest blokowany przez urząd. 22 października Roskomnadzor ogłosił, że podejmuje działania mające na celu częściowe ograniczenie działania Telegramu i WhatsApp argumentując, że właściciele komunikatorów zignorowali wielokrotne prośby rosyjskich władz o moderowanie treści. Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikatorów WhatsApp i Telegram występują w Rosji od ponad dwóch miesięcy. W sierpniu 2025 r. Roskomnadzor zablokował w tych aplikacjach połączenia audio i wideo. Jako powód rosyjskie władze podały walkę z telefonicznymi oszustami. Przedstawiciele WhatsAppa oświadczyli wówczas, że łączność za pośrednictwem komunikatora jest poufna i że firma "przeciwstawia się próbom rządu mającym na celu naruszenie prawa obywateli do bezpiecznej komunikacji". Z kolei Telegram poinformował, że aktywnie moderuje i zwalcza oszustwa. Wielu ekspertów już wtedy zwracało uwagę, że głównym celem władz jest zmuszenie użytkowników do przejścia do w pełni kontrolowanego przez nie komunikatora Max.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaRosja
