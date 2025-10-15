Logo TVN24
Biznes
ChatGPT z treściami dla dorosłych. Szef OpenAI ogłasza duże zmiany

|
nagość
Resort cyfryzacji szuka sposobów na ochronę dzieci przed pornografią
Źródło: TVN24
Nowa wersja ChatGPT umożliwi dostęp do treści erotycznych - zapowiedział szef OpenAI, Sam Altman. Rozszerzenie możliwości tego narzędzia, dostępne jedynie osobom pełnoletnim, będzie istotną zmianą w polityce firmy.
Kluczowe fakty:
  • Duże zmiany w polityce firmy Sam Altman zapowiedział na platformie X.
  • Będziemy "traktować dorosłych jak dorosłych", wyjaśnił.
  • Szef OpenAI zapowiedział też inne nowości, m.in. personifikację ChataGPT, tak by "zachowywał się jak nasz przyjaciel".

Według wtorkowej zapowiedzi CEO firmy OpenAI, Sama Altmana, już od grudnia rozszerzony zostanie zakres treści możliwych do generowania przez chatbota opartego na ChatGPT. Jak wskazał w poście na X, umożliwione zostanie w nim m.in. korzystanie z treści erotycznych przez pełnoletnich, zweryfikowanych użytkowników. Jak zauważa BBC, posunięcie to może pomóc OpenAI i przyciągnąć mu więcej użytkowników korzystających z płatnego abonamentu.

Nie jest jasne, jakie materiały będą kwalifikować się jako dozwolone po tej zmianie. Dotychczas treści erotyczne były kwalifikowane jako "wrażliwe" i ich generowanie było możliwe tylko w określonych, dozwolonych kontekstach. Środowisko przekierowywało także użytkowników poniżej 18. roku życia, którzy szukali nieodpowiednich treści, do tych odpowiednich dla wieku, blokując drastyczne i seksualne.

Treści dla dorosłych w ChatGPT

Zaostrzenie kontroli bezpieczeństwa w ChatGPT nastąpiło po wniesieniu w sierpniu tego roku pozwu przeciwko firmie OpenAI i Samowi Altmanowi. Rodzice nastolatka utrzymywali w nim, że ChatGPT przyczynił się do samobójstwa ich syna.

Zdaniem CEO firma posiada obecnie nowe narzędzia, które umożliwiają wykrywanie już "zagrożeń dla zdrowia psychicznego". "Teraz, gdy udało nam się złagodzić poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i dysponujemy nowymi narzędziami, będziemy mogli bezpiecznie złagodzić ograniczenia w większości przypadków" - informuje Altman w poście na X.

I dodaje, że zmiany mają być zgodne z zasadą "traktuj dorosłych użytkowników jak dorosłych". Dotychczas zasady dotyczące treści erotycznych były restrykcyjne, ale zdaniem CEO przez nie "korzystanie stało się mniej użyteczne i przyjemne dla wielu użytkowników".

Jak zauważa stacja NBC News, zapowiedź zmian przez Altmana spotkała się z krytyką w mediach społecznościowych, ponieważ kilka miesięcy wcześniej wspominał, że ChatGPT nie wdroży funkcji czatu o charakterze seksualnym, w przeciwieństwie do konkurencyjnych modeli, takich jak Grok firmy xAI. Jak zauważa BBC, krytycy tych zmian wskazują ponadto, że istnieje potrzeba zaostrzenia regulacji dotyczących tego typu treści.

Aktualizacja ChatGPT. Co się zmieni?

To niejedyna zmiana, która nastąpi wraz z nową aktualizacją ChatGPT. Nowa wersja, według zapewnień OpenAI, umożliwi także personifikację osobowości asystenta, tak by odpowiedzi były bardziej ludzkie, a nawet naśladowały zachowania znajomych, donosi agencja Reuters. Altman stwierdził, że jeśli tego zechcemy, ChatGPT będzie mógł "zachowywać się jak przyjaciel".

Wprowadzone zostaną również nowe metody, umożliwiające bardziej kompleksową weryfikację wieku. Firma nie podała jednak szczegółów na ten temat.

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: BBC, NBC News, Reuters, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com

Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
