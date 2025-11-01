Były duże kłopoty z płatnościami. "Atak typu DDoS"

Globalna awaria internetu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Internauci zgłaszali w sobotę rano problemy z działaniem Blika. "Nie da się zapłacić" - wskazano w jednym komentarzy na stronie portalu Downdetector. "Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami Blika" - potwierdził operator Blika, spółka Polski Standard Płatności.

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć po godzinie 8. Internauci zwracali uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków.

Przed południem spółka PSP podała we wpisie w mediach społecznościowych, że "sytuacja wraca do normy – infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana. Od godziny 10:33 użytkownicy Blika nie powinni mieć już problemów z realizacją transakcji".

Wskazano jednocześnie, że od wczesnych godzin porannych obserwowany był "zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności".

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.

Od wczesnych godzin porannych obserwowaliśmy zewnętrzny atak typu DDoS, który wpływał na płynne działanie płatności. Sytuacja wraca do normy – infrastruktura jest zabezpieczana, a sytuacja stale monitorowana. Od godziny 10:33 użytkownicy BLIKA nie powinni mieć już problemów z… — BLIK (@BLIKmobile) November 1, 2025 Rozwiń

Wicepremier: takie ataki zdarzają się regularnie

Wcześniej w sobotę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał na platformie X, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych. Dodał, że przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową.

"Trwają intensywne działania służb, aby wyeliminować skutki tego ataku. Sytuacja wraca do normy, infrastruktura jest zabezpieczana, co przekłada się na przywracanie funkcjonowania płatności" – napisał Gawkowski.

Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że tego typu ataki zdarzają się regularnie, jednak w większości przypadków polskie służby skutecznie je blokują, zanim użytkownicy odczują ich skutki.

⚠️WAŻNA INFORMACJA ⚠️



Od wczesnych godzin porannych obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową, co wpływa na płynne działanie płatności - na przykład BLIKiem.



Trwają intensywne działania służb, aby wyeliminować skutki tego ataku.



Sytuacja… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 1, 2025 Rozwiń

Płatności Blik

Blik to system płatności mobilnych dostępny dla klientów działających w Polsce banków. Operatorem Blika jest spółka Polski Standard Płatności.

Blik umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłaty z niektórych bankomatów, z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu lub na stronie internetowej podczas dokonywania transakcji, a następnie potwierdzić płatność PIN-em w aplikacji banku.

Według danych przekazanych przez spółkę PSP, w pierwszym półroczu 2025 roku użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie – to ponad 5,3 tys. płatności w każdej minucie. Przeciętna kwota operacji w analizowanym okresie wyniosła 149 zł, a łączna wartość 207,3 mld zł. Największy wolumen tradycyjnie generuje handel internetowy, gdzie Blik jest jedną z najczęściej wybieranych metod płatności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD