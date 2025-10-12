Miliony klientów na celowniku hakerów. Dane trafiły do sieci 

Analityczka o oszustwach internetowych i działaniach hakerów Źródło: TVN24

"Qantas jest jedną z wielu firm na świecie, których dane zostały upublicznione przez cyberprzestępców w następstwie incydentu z początku lipca, kiedy to dane klientów skradziono z platformy zewnętrznej" - podała firma w oświadczeniu.

Hakerzy pozyskali dostęp do danych

Jak przekazała firma, hakerzy uzyskali dostęp do danych osobowych klientów, w tym imion i nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów oraz dat urodzenia.

Obecne trwa ustalanie z pomocą ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, jakie konkretnie dane zostały upublicznione.

Jednocześnie Qantas uzyskał w Sądzie Najwyższym Nowej Południowej Walii nakaz sądowy. Ma on na celu "uniemożliwienie komukolwiek, w tym stronom trzecim, dostępu, przeglądania, publikowania, wykorzystywania lub przesyłania skradzionych danych".

Autorka/Autor: mp/ToL Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock