Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę

Apple i Microsoft wspólnie zanotowały wzrosty, które pchnęły ich kapitalizację rynkową powyżej 4 bilionów dolarów. Obie firmy nadal pozostają jednak za Nvidią, która utrzymuje pozycję najbardziej wartościowej spółki świata - jej kapitalizacja to ponad 4,6 biliona dolarów.

Microsoft osiągnął już ten poziom w lipcu, ale dla Apple to pierwszy raz w historii. Wzrost notowań Apple napędzają silna sprzedaż nowych modeli iPhone’a 17, wprowadzonych we wrześniu.

Akcje Apple "z większą aurą optymizmu niż kiedykolwiek"

Akcje Apple wzrosły o 25 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Spółka ogłosi wyniki za czwarty kwartał fiskalny w czwartek. Microsoft, którego notowania wzrosły w tym samym okresie o 6 proc., zaprezentuje raport w środę.

"Akcje Apple'a zmierzają w kierunku nadchodzących wyników z większą aurą optymizmu niż kiedykolwiek w ciągu ostatniego roku" – napisał analityk JPMorgan Samik Chatterjee. Dodał, że utrzymuje rekomendację równoważną z oceną "kupuj" i podniósł cenę docelową akcji do 290 dolarów.

Apple unika taryf Donalda Trumpa

Firma z Cupertino skutecznie uniknęła najczarniejszych scenariuszy związanych z taryfami celnymi administracji Donalda Trumpa.

Apple przeniosło dużą część swojego łańcucha dostaw dla rynku amerykańskiego do Indii i Wietnamu, jednocześnie utrzymując dobre relacje z władzami USA w zakresie krajowej produkcji.

"Ogłoszenie zwiększonego tempa inwestycji krajowych w połączeniu z szybkim przeniesieniem produkcji urządzeń na rynek amerykański poza Chiny (do Indii i Wietnamu) poprawiło pozycję Apple'a w kontekście taryf" – napisał Chatterjee.

Microsoft wzmacnia pozycję dzięki OpenAI

Wzrost Microsoftu, sięgający we wtorek około 3 proc., był napędzany informacją o finalizacji przejęcia 27-proc. udziałów w komercyjnej części działalności OpenAI.

Spółka wspiera twórcę ChatGPT od 2019 roku i kontynuuje inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji.

