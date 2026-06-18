Tech Apple i Intel bliżej umowy. Waszyngton chce wzmocnić krajową produkcję Oprac. Jan Sowa |

Trump: podpisałem porozumienie z Iranem Źródło wideo: REUTERS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

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Donald Trump przekazał w czwartek we wpisie w serwisie Truth Social, że Apple zgodził się pracować z Intelem nad projektowaniem i produkcją chipów w USA.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 18 2026, 12:29 AM ET )



The Technology the World relies on was invented in America. We all remember “Intel Inside.” Stupid Presidents took our Economy for granted, and let Taiwan and others steal our Semiconductor… pic.twitter.com/XHgWZl2bs7 — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 18, 2026 Rozwiń

Szerszy plan odbudowy przemysłu USA

Trump przedstawił sprawę jako część szerszego planu odbudowy amerykańskiego przemysłu półprzewodników.

"Projektujemy wszystko, ale musimy to budować tutaj, teraz" - napisał. Dodał, że zdecydował się pomóc Intelowi, bo USA muszą "projektować i budować nasze chipy właśnie tutaj, w Ameryce".

Według Trumpa najpierw do współpracy z Intelem miała zostać przekonana Nvidia, później Elon Musk, a "wreszcie Apple zgodził się pracować z Intelem nad projektowaniem i budową swoich chipów w Ameryce".

Według Reutersa partnerstwo z Intelem pomogłoby Apple zdywersyfikować zaplecze produkcyjne w czasie, gdy firma szuka dodatkowych mocy w produkcji układów scalonych. Producent iPhone’ów w dużym stopniu polega na TSMC, którego najbardziej zaawansowane linie produkcyjne są mocno obciążone zamówieniami ze strony producentów chipów do sztucznej inteligencji, takich jak Nvidia i AMD.

Intel może zyskać ważnego klienta

W maju "Wall Street Journal" informował, że Intel osiągnął wstępne porozumienie w sprawie produkcji części chipów dla Apple po ponad roku rozmów.

Apple i Intel nie odpowiedziały na prośbę Reutersa o komentarz.

Kontrakt z Apple dałby Intelowi stabilny popyt ze strony jednej z największych firm elektroniki użytkowej na świecie. Mogłoby to wzmocnić zarówno reputację koncernu, jak i jego biznes produkcyjny, który w ostatnich latach pozostawał w tyle za TSMC.

Na początku tygodnia Intel informował, że nowa generacja jego technologii 18A weszła w początkową fazę produkcji. Firma wskazywała przy tym na silny popyt na swoje procesory centralne.

Waszyngton wzmacnia krajową produkcję chipów

W ubiegłym roku administracja Trumpa objęła 10-procentowy udział w Intelu i ogłosiła plany zainwestowania około 10 miliardów dolarów w firmę, aby budować lub rozbudowywać fabryki w Stanach Zjednoczonych.

Trump mówił wcześniej, że powinien był "poprosić o więcej" udziałów w Intelu. Słowa te padły osiem miesięcy po tym, jak wartość rządowego pakietu w tej spółce wzrosła do ponad 50 miliardów dolarów.

Administracja USA zwiększa wysiłki na rzecz zabezpieczenia krajowych łańcuchów dostaw kluczowych minerałów i półprzewodników. Jednym z narzędzi ma być obejmowanie udziałów w firmach, co ma zmniejszyć zależność Stanów Zjednoczonych od Chin.

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