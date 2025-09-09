Co pokaże Apple?

We wtorek, 9 września 2025 roku Apple podczas corocznej konferencji zaprezentuje swoje najnowsze produkty. Wydarzenie, które tradycyjnie przyciąga uwagę całej branży technologicznej, w tym roku ma przynieść nowości zarówno w linii iPhone’ów, jak i w segmencie akcesoriów.

Najwięcej uwagi przyciąga iPhone 17 Air, czyli zupełnie nowy model w ofercie. Według informacji podawanych przez MacRumors, urządzenie będzie mieć zaledwie 5,5 mm grubości, co uczyni je najcieńszym smartfonem Apple.

Konstrukcja inspirowana MacBookiem Air ma podkreślać mobilność i lekkość, jednak tak smukła forma może wiązać się z kompromisami. Przewiduje się, że model będzie dysponował prostszym systemem fotograficznym i mniejszą baterią niż wersje z linii Pro.

iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max - ulepszenia dla wymagających

Obok nowego modelu Air zaprezentowana ma zostać pełna seria iPhone 17. Zmiany koncentrują się przede wszystkim na wersjach Pro i Pro Max.

Jak podają media, wprowadzony zostanie przeprojektowany system aparatów z obsługą nagrań w jakości 8K, a także większe ogniwa baterii, w tym ponad 5000 mAh w modelu Pro Max. Ulepszono również wyświetlacze, które mają być jaśniejsze i bardziej energooszczędne.

Nowa generacja procesorów ma zapewnić dodatkowo wzrost wydajności i sprawniejszą pracę urządzeń.

Nowe AirPods Pro i Apple Watch

W trakcie konferencji spodziewana jest także prezentacja AirPods Pro 3. Nowa generacja słuchawek ma oferować poprawioną redukcję szumów i wyższą jakość dźwięku, a według doniesień może zostać wzbogacona o funkcje zdrowotne, takie jak pomiar tętna czy temperatury.

Apple Watch PAP

W segmencie zegarków Apple zaprezentuje Apple Watch Series 11 oraz Apple Watch Ultra 3. Oczekuje się, że oba modele otrzymają nowy układ S11, zapewniający lepszą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii, a wersja Ultra będzie dodatkowo rozwinięta o bardziej zaawansowane funkcje komunikacyjne.

Apple Event 2025

Apple Event 2025 może okazać się jedną z najważniejszych prezentacji ostatnich lat. Wprowadzenie iPhone’a 17 Air wskazuje na nowy kierunek projektowania - nie tylko pod względem smukłości i innowacyjnej konstrukcji, ale także większej dostępności cenowej, co może przyciągnąć szersze grono użytkowników.

Ulepszenia w linii Pro nadal potwierdzają, że Apple rozwija rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów, oferując zaawansowane funkcje fotograficzne, mocniejsze baterie i wydajniejsze procesory.

Konkurencja stawia na AI

Jednocześnie podczas gdy konkurenci uczynili sztuczną inteligencję kluczowym elementem swoich premier, Apple wciąż ostrożnie podchodzi do tego obszaru.

Google zachwala asystenta Gemini jako narzędzie odblokowujące nowe sposoby korzystania z telefonu, a Samsung w modelach Galaxy S25 eksponuje AI jako główny wyróżnik. Apple natomiast nadal dopracowuje Siri i własne rozwiązania, które mają spełniać firmowe "wysokie standardy jakości".

Autorka/Autor:jjs/dap

Źródło: MacRumors, Macworld