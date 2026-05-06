Tech

Anthropic inwestuje. Umowa na setki miliardów dolarów

Oprac. Jan Sowa
Anthropic w konflikcie z Pentagonem
Anthropic zobowiązał się do wydania 200 miliardów dolarów na usługi Google Cloud i chipy w ciągu pięciu lat - poinformował we wtorek serwis The Information, powołując się na osobę znającą szczegóły umowy. Skala kontraktu pokazuje, jak gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę do rozwoju sztucznej inteligencji.

Według doniesień Anthropic zawarł niedawno porozumienie z Google Cloud, w ramach którego ma przeznaczyć 200 miliardów dolarów na usługi chmurowe i układy wykorzystywane do trenowania modeli AI.

Jak wskazuje The Information, zobowiązanie startupu może odpowiadać za ponad 40 proc. backlogu przychodów, który Google ujawnił inwestorom w ubiegłym tygodniu. Backlog oznacza zakontraktowane, przyszłe wpływy od klientów usług chmurowych.

Po publikacji informacji akcje spółki matki Google, Alphabet, rosły o około 2 proc. w handlu posesyjnym.

Anthropic zwiększa moce obliczeniowe

W kwietniu Anthropic podpisał umowę z Google oraz partnerem technologicznym firmy, Broadcom, dotyczącą wielu gigawatów mocy obliczeniowej opartej na procesorach TPU. Firma spodziewa się, że infrastruktura zacznie działać od 2027 roku.

Jednocześnie Alphabet inwestuje w Anthropic do 40 miliardów dolarów, pogłębiając współpracę ze startupem, który pozostaje jednocześnie jednym z jego rywali w globalnym wyścigu AI.

Rynek AI napędza gigantyczne kontrakty

The Information podał również, że kontrakty związane z Anthropic i OpenAI odpowiadają już za ponad połowę z dwóch bilionów dolarów backlogów największych dostawców chmury, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform.

Reuters zaznacza, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji. Anthropic odmówił komentarza, a Google przekazał pytania do startupu AI.

Silny popyt na rodzinę modeli Claude sprawia, że Anthropic podpisuje kolejne duże umowy na zwiększenie mocy obliczeniowych.

W ubiegłym miesiącu firma zawarła wieloletnie porozumienie z CoreWeave. Do końca roku startup ma też zabezpieczyć niemal 1 gigawat mocy obliczeniowej dzięki chipom Amazona.

Anthropic podkreśla, że trenuje i uruchamia modele Claude na różnych platformach sprzętowych, w tym układach Trainium od Amazon Web Services, TPU Google oraz procesorach graficznych Nvidia.

Alphabet goni Nvidię

Według Reutersa, Alphabet jest blisko wyprzedzenia Nvidii i zdobycia pozycji najcenniejszej spółki świata.

Wzrost wartości firmy napędzają rekordowe wzrosty kursu akcji związane z rozwojem sztucznej inteligencji oraz dynamicznie rosnącym biznesem chmurowym.

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
