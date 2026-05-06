Anthropic inwestuje. Umowa na setki miliardów dolarów
Według doniesień Anthropic zawarł niedawno porozumienie z Google Cloud, w ramach którego ma przeznaczyć 200 miliardów dolarów na usługi chmurowe i układy wykorzystywane do trenowania modeli AI.
Jak wskazuje The Information, zobowiązanie startupu może odpowiadać za ponad 40 proc. backlogu przychodów, który Google ujawnił inwestorom w ubiegłym tygodniu. Backlog oznacza zakontraktowane, przyszłe wpływy od klientów usług chmurowych.
Po publikacji informacji akcje spółki matki Google, Alphabet, rosły o około 2 proc. w handlu posesyjnym.
Anthropic zwiększa moce obliczeniowe
W kwietniu Anthropic podpisał umowę z Google oraz partnerem technologicznym firmy, Broadcom, dotyczącą wielu gigawatów mocy obliczeniowej opartej na procesorach TPU. Firma spodziewa się, że infrastruktura zacznie działać od 2027 roku.
Jednocześnie Alphabet inwestuje w Anthropic do 40 miliardów dolarów, pogłębiając współpracę ze startupem, który pozostaje jednocześnie jednym z jego rywali w globalnym wyścigu AI.
Rynek AI napędza gigantyczne kontrakty
The Information podał również, że kontrakty związane z Anthropic i OpenAI odpowiadają już za ponad połowę z dwóch bilionów dolarów backlogów największych dostawców chmury, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform.
Reuters zaznacza, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji. Anthropic odmówił komentarza, a Google przekazał pytania do startupu AI.
Silny popyt na rodzinę modeli Claude sprawia, że Anthropic podpisuje kolejne duże umowy na zwiększenie mocy obliczeniowych.
W ubiegłym miesiącu firma zawarła wieloletnie porozumienie z CoreWeave. Do końca roku startup ma też zabezpieczyć niemal 1 gigawat mocy obliczeniowej dzięki chipom Amazona.
Anthropic podkreśla, że trenuje i uruchamia modele Claude na różnych platformach sprzętowych, w tym układach Trainium od Amazon Web Services, TPU Google oraz procesorach graficznych Nvidia.
Alphabet goni Nvidię
Według Reutersa, Alphabet jest blisko wyprzedzenia Nvidii i zdobycia pozycji najcenniejszej spółki świata.
Wzrost wartości firmy napędzają rekordowe wzrosty kursu akcji związane z rozwojem sztucznej inteligencji oraz dynamicznie rosnącym biznesem chmurowym.
Źródło: Reuters
