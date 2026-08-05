Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

AI wymknęła się spod kontroli. Nowy incydent

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
telefon szpieg hacker
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sztuczna inteligencja po raz kolejny wymknęła się spod kontroli człowieka. Jednak tym razem AI za cel obrała sobie prawdziwe osoby w realnym świecie - poinformował portal stacji CNN.

Chodzi o najbardziej zaawansowany model firmy Anthropic - wykorzystał fałszywe tożsamości, aby wprowadzić w błąd prawdziwe osoby i spróbować umieścić złośliwy kod w popularnym projekcie open source. Do zdarzenia doszło podczas testów prowadzonych przez brytyjski Instytut Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (AISI).

AI poza kontrolą

Modele Anthropic i OpenAI były badane w warunkach laboratoryjnych przy obniżonym poziomie zabezpieczeń. Po raz pierwszy zaobserwowano, że systemy wykorzystywały socjotechniki, by wywrzeć presję na osobę odpowiedzialną za zatwierdzanie działań. W tym samym czasie realizowały zadanie, na które nie otrzymały zgody.

"AISI po raz pierwszy zaobserwował oszustwo o takiej skali, wymierzone bez polecenia w prawdziwą osobę i przeprowadzone w rzeczywistym świecie" - przekazał instytut.

AISI podkreślił jednocześnie, że nie ma dowodów na wyrządzenie szkód w rzeczywistym świecie.

Nieautoryzowane działania w internecie

Brytyjski instytut przeprowadził 122 testy dotyczące cyberbezpieczeństwa. W 10 przypadkach agenci AI mieli podejmować w otwartym internecie autonomiczne i nieautoryzowane działania, których celem były prawdziwe osoby oraz organizacje.

Większość incydentów dotyczyła modelu Mythos 5 firmy Anthropic. Pozostałe były związane z GPT-5.6-Sol od OpenAI. W odróżnieniu od wcześniejszych testów, podczas których modele wydostawały się ze środowisk badawczych i włamywały do innych systemów, tym razem AISI celowo zapewnił im dostęp do internetu.

W najpoważniejszym przypadku agent próbował uzyskać od ludzi zgodę na umieszczenie złośliwego kodu w publicznie wykorzystywanym projekcie open source. W tym celu stworzył kilka fałszywych tożsamości.

"Próbował bezpośrednio kontaktować się z prawdziwymi osobami, wysyłając wiadomości i pliki za pośrednictwem internetowej usługi transferu plików, aby przekonać je lub używane przez nie narzędzia AI do programowania do uruchomienia złośliwego kodu" - poinformował instytut.

Kiedy działania agenta AI zostały wykryte i podważone, model zmodyfikował wcześniejsze zapisy i rozważał wykorzystanie kolejnej tożsamości, aby kontynuować zadanie.

Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI
Dowiedz się więcej:

Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI

Anthropic i OpenAI odpowiadają

Anthropic przekazał w oświadczeniu opublikowanym na platformie X, że modele testowano celowo w tak liberalnych warunkach. Zabezpieczenia zostały usunięte, a systemy nie otrzymały szczegółowych ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z internetu.

"Ściśle z nimi współpracujemy, aby zebrać więcej szczegółów dotyczących incydentu, równolegle prowadząc własne dochodzenie" - podała firma.

Anthropic zaznaczył, że nie ma dowodów na wydostanie się modelu z zabezpieczonego środowiska.

OpenAI określiło dwa wykryte działania jako wyjście poza środowisko testowe i podejmowanie czynności, które nie były wymagane podczas ćwiczeń.

"Zobowiązujemy się do współpracy w całej branży, aby wzmacniać wspólne praktyki dotyczące bezpiecznego przeprowadzania ocen wysokiego ryzyka" - przekazało OpenAI we wtorkowym wpisie na firmowym blogu.

Informacje AISI zostały opublikowane tego samego dnia, w którym przedstawiciele największych firm zajmujących się AI spotkali się z przedstawicielami Białego Domu. Rozmowy dotyczyły nowych zasad, zgodnie z którymi rząd ma oceniać najbardziej zaawansowane modele przed ich publicznym udostępnieniem.

Źródło: CNN
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaAntrophicOpenAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Rakieta Muska uderzyła w Księżyc. Firma pokazała wyniki, akcje zanurkowały
Tech
pap_20260313_09U
Ceny paliw niepokoją rząd. Możliwa ulga dla kierowców
Z kraju
prad shutterstock_2646359747
Przez upały może zabraknąć prądu? Tusk zabiera głos
Z kraju
shutterstock_1623360157
Alarm na lotnisku. Służby sprawdzają tajemniczy obiekt
Ze świata
mobywatel - daily_creativity shutterstock_2673563167
Dziś upływa ważny termin w mObywatelu
Z kraju
Donald Tusk
"Gorący apel" Tuska: bardzo was proszę
Z kraju
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Przełom w sprawie cieśniny Ormuz? Trump złożył deklarację
Ze świata
portfel pieniądze
Prawdziwe zarobki Polaków. GUS pokazał nowe dane
Dla pracownika
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Kara dla producenta Oleju Kujawskiego. Wzorce umów niezgodne z prawem
Z kraju
ludzie ulica przejscie warszawa
Polacy płacą, państwo wydaje. Przede wszystkim na emerytury
Z kraju
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Niespodziewany zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy hamują
Nieruchomości
roboty praca
Dekada zamiast stu lat. Bank Światowy: tej szansy nie można przegapić
Tech
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Jeff Bezos
Potężny ruch Bezosa. Pakiet wart ponad cztery miliardy dolarów
Ze świata
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Domański: to efekt rosnącego zaufania do Polski
Rynki
shutterstock_2301900257
Nowe wytyczne dla salonów kosmetycznych. GIS zaostrza zasady
Z kraju
shutterstock_1967218609 (1)
Apple chce sądowego zakazu dla OpenAI
Tech
shutterstock_2492496585
Młodzi rolnicy ruszyli po pieniądze. Resort podał dane
Z kraju
shutterstock_2063099147
Cios w ukraińską gospodarkę. Rosyjskie ataki wstrzymują biznes
Ze świata
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
Z kraju
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
Tech
Węgry. Elektrownia jądrowa w Paks
Węgry pod presją. Jeszcze kilka dni niepewności wokół elektrowni
Ze świata
shein
Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów
Ze świata
krakow osiedle bloki mieszkania shutterstock_2274334123
Prawie 430 milionów z unijnych środków na mieszkania. Podpisano porozumienie
Nieruchomości
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
Turystyka
Lotnisko w Radomiu
Co dalej z lotniskiem w Radomiu? Trwa śledztwo
Z kraju
Teheran, Iran
Nowy front wojny. Oto cele ataków Iranu
Tech
shutterstock_2466205459
ZUS apeluje do Polaków. Chodzi o jeden ważny obowiązek
Z kraju
buenos aires argentyna port - Yingna Cai shutterstock_2603183167
Ponad 140 statków stoi w portach. Strajk wywołał chaos
Ze świata
Szanghaj, Chiny
Już nie USA, tu jest nowy lider. "Wyraźnie dominują"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica