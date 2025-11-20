Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Zaskakujące wieści z USA. Największy wzrost bezrobocia od czterech lat

usa, ludzie, ulica
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Na amerykańskim rynku optymizm wzmocnił czwartkowy raport z rynku pracy, który okazał się wyraźnie lepszy od prognoz, choć nie obyło się bez zgrzytu w postaci najwyższej od czterech lat stopy bezrobocia.

Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy wykazały nieoczekiwane odbicie. We wrześniu przybyło 119 tysięcy nowych miejsc pracy. Dane pierwotnie planowano opublikować 3 października, ale został ukazały się w czwartek, po siedmiotygodniowym opóźnieniu spowodowanym shutdownem, czyli zamknięciem rządu.

Nowe dane z rynku pracy

Stopa bezrobocia wzrosła do 4,4 proc., co stanowi najwyższy poziom od października 2021 roku, kiedy wynosiła 4,3 proc.

Według Reutersa, wzrost bezrobocia był efektem tego, że więcej osób zaczęło aktywnie poszukiwać pracy i weszło na rynek. Jednocześnie dane Departamentu Pracy pokazały, że liczba zwolnień w połowie listopada utrzymała się na niskim poziomie, co sugeruje, że rynek pracy pozostaje w stanie swoistego "zawieszenia".

Znacznie lepiej niż oczekiwano wypadły dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem (nonfarm payrolls - red.). We wrześniu liczba etatów wzrosła o 119 tys., podczas gdy ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się jedynie 50 tys. nowych miejsc pracy. Dla porównania, w sierpniu zatrudnienie spadło o 4 tys. (po korekcie w dół).

Gdzie przybywa miejsc pracy?

Największy wzrost zatrudnienia nadal notuje sektor ochrony zdrowia - we wrześniu przybyło 43 tysiące miejsc pracy (głównie w przychodniach i szpitalach). Restauracje i bary dodały 37 tys. etatów, pomoc społeczna - 14 tys. Z kolei transport i magazynowanie straciły 25 tys miejsc pracy.

W sektorze publicznym (rząd federalny) ubyło kolejne 3 tys. etatów, a łącznie od początku roku straty wyniosły już 97 tys.. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pod koniec września dziesiątki tysięcy pracowników odeszło, korzystając z dobrowolnych odpraw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
Ze świata

"To powinno dać rynkowi prawdziwego kopa"

- Świetne wyniki Nvidii plus solidny raport o zatrudnieniu to połączenie powinno dać rynkowi prawdziwego kopa - ocenił, cytowany przez CNN, Chris Zaccarelli, dyrektor inwestycyjny w Northlight Asset Management.

Z kolei Seema Shah z Principal Asset Management zwróciła uwagę na dwa oblicza danych. - Wyższa od prognoz liczba nowych etatów pokazuje, że gospodarka wciąż stoi na solidnych nogach. Rynek obligacji cieszy się zaś z wyższego bezrobocia i wolniejszego wzrostu płac, to zostawia lekko uchyloną furtkę do grudniowej obniżki stóp Fed - wyjaśniła.

Dane pojawiły się z opóźnieniem

Raport za wrzesień powinien był ukazać się 3 października, ale rekordowy, 43-dniowy shutdown rządu federalnego całkowicie wstrzymał pracę Biura Statystyki Pracy. W efekcie październikowe dane ankietowe w ogóle nie zostały zebrane, a stopy bezrobocia za październik po prostu nie poznamy. Dane dotyczące zatrudnienia za październik i listopad zostaną opublikowane łącznie 16 grudnia.

Mimo mieszanych sygnałów czwartkowe doniesienia złagodziły obawy o szybkie pogorszenie sytuacji na rynku pracy i dodały inwestorom paliwa do dalszych wzrostów. To sprawiło, że giełdy otworzyły się na plusie, dolar pozostał stabilny, a rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAGospodarka
Zobacz także:
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Polskie KPO ze zmianami. Komisja Europejska podjęła decyzję
Z kraju
pap_20251107_1N2
Toaleta za 12 milionów dolarów. "Jesteśmy spłukani z emocji"
Ze świata
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Przełomowa decyzja USA. Wzmocni potencjał AI państw Zatoki
Tech
Imigracja UK
Trudniej o stały pobyt na Wyspach Brytyjskich. Rząd chce wprowadzić nowe kryteria
Ze świata
shutterstock_2288361465
Głośna inwestycja PiS zostanie dokończona. "Jest zgoda Komisji Europejskiej"
Z kraju
Warren Buffett
Warren Buffett na zakupach. Miliardowa inwestycja
Tech
kaufland shutterstock_1410812933-1
Szykuje się strajk w dużej sieci handlowej
Handel
big tech
Ponad pół miliarda euro kary dla właściciela Facebooka
Tech
Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Chcą dostępu do uranu. "W sposób niezwłoczny i całkowity"
Ze świata
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę
Z kraju
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
Ze świata
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tysiące poszkodowanych rodzin, "ktoś zniknął z pieniędzmi". Jest reakcja
Pieniądze
shutterstock_2688189263
Gigant pokazał wyniki i uspokoił rynek
Rynki
Przejście graniczne między USA i Meksykiem
Handel kwitnie mimo napięć. To największy odbiorca amerykańskich towarów
Ze świata
Za nami 14. gala Rankingu "50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie"
"Najbardziej kreatywni" w biznesie. Oto wyróżnieni
Z kraju
zakaz alkohol shutterstock_2671029367
Ten alkohol "może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci". Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
Ze świata
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
Rynki
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
Turystyka
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. Jak rolnik stał się milionerem?
Joanna Rubin-Sobolewska
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
Ze świata
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Weto prezydenta, składka w górę
Dla firm
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
Tech
Donald Trump w Białym Domu
Trump: coś z nim nie tak, chętnie bym go wywalił
Ze świata
social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
Tech
shutterstock_1972884914
Lawina zachorowań w Czechach. Ministerstwo ostrzega przed podróżą
Ze świata
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Nie odleci żaden samolot. Port ostrzega przed utrudnieniami
Ze świata
Larry Summers
Maile Epsteina. Były doradca Clintona i Obamy odchodzi z zarządu OpenAI
Tech
shutterstock_2610977251
Wielka przepaść finansowa. Szokujące dane
Ze świata
Chiny młotek
Były prezes chińskiego giganta skazany na karę śmierci
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica