Zaskakujące wieści z USA. Największy wzrost bezrobocia od czterech lat

Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy wykazały nieoczekiwane odbicie. We wrześniu przybyło 119 tysięcy nowych miejsc pracy. Dane pierwotnie planowano opublikować 3 października, ale został ukazały się w czwartek, po siedmiotygodniowym opóźnieniu spowodowanym shutdownem, czyli zamknięciem rządu.

Nowe dane z rynku pracy

Stopa bezrobocia wzrosła do 4,4 proc., co stanowi najwyższy poziom od października 2021 roku, kiedy wynosiła 4,3 proc.

Według Reutersa, wzrost bezrobocia był efektem tego, że więcej osób zaczęło aktywnie poszukiwać pracy i weszło na rynek. Jednocześnie dane Departamentu Pracy pokazały, że liczba zwolnień w połowie listopada utrzymała się na niskim poziomie, co sugeruje, że rynek pracy pozostaje w stanie swoistego "zawieszenia".

Znacznie lepiej niż oczekiwano wypadły dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem (nonfarm payrolls - red.). We wrześniu liczba etatów wzrosła o 119 tys., podczas gdy ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się jedynie 50 tys. nowych miejsc pracy. Dla porównania, w sierpniu zatrudnienie spadło o 4 tys. (po korekcie w dół).

Gdzie przybywa miejsc pracy?

Największy wzrost zatrudnienia nadal notuje sektor ochrony zdrowia - we wrześniu przybyło 43 tysiące miejsc pracy (głównie w przychodniach i szpitalach). Restauracje i bary dodały 37 tys. etatów, pomoc społeczna - 14 tys. Z kolei transport i magazynowanie straciły 25 tys miejsc pracy.

W sektorze publicznym (rząd federalny) ubyło kolejne 3 tys. etatów, a łącznie od początku roku straty wyniosły już 97 tys.. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pod koniec września dziesiątki tysięcy pracowników odeszło, korzystając z dobrowolnych odpraw.

"To powinno dać rynkowi prawdziwego kopa"

- Świetne wyniki Nvidii plus solidny raport o zatrudnieniu to połączenie powinno dać rynkowi prawdziwego kopa - ocenił, cytowany przez CNN, Chris Zaccarelli, dyrektor inwestycyjny w Northlight Asset Management.

Z kolei Seema Shah z Principal Asset Management zwróciła uwagę na dwa oblicza danych. - Wyższa od prognoz liczba nowych etatów pokazuje, że gospodarka wciąż stoi na solidnych nogach. Rynek obligacji cieszy się zaś z wyższego bezrobocia i wolniejszego wzrostu płac, to zostawia lekko uchyloną furtkę do grudniowej obniżki stóp Fed - wyjaśniła.

Dane pojawiły się z opóźnieniem

Raport za wrzesień powinien był ukazać się 3 października, ale rekordowy, 43-dniowy shutdown rządu federalnego całkowicie wstrzymał pracę Biura Statystyki Pracy. W efekcie październikowe dane ankietowe w ogóle nie zostały zebrane, a stopy bezrobocia za październik po prostu nie poznamy. Dane dotyczące zatrudnienia za październik i listopad zostaną opublikowane łącznie 16 grudnia.

Mimo mieszanych sygnałów czwartkowe doniesienia złagodziły obawy o szybkie pogorszenie sytuacji na rynku pracy i dodały inwestorom paliwa do dalszych wzrostów. To sprawiło, że giełdy otworzyły się na plusie, dolar pozostał stabilny, a rentowność amerykańskich obligacji skarbowych spadła.

