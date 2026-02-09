InPost na szczycie prestiżowego indeksu

Logo TVN24
Rynki

Rafał Brzoska
Sortownia InPostu pod Piotrkowem Trybunalskim
Źródło: TVN24
Inpost znalazł się w poniedziałek na czele europejskiego indeksu STOXX 600. Spółka poinformowała o zawarciu porozumienia w sprawie sprzedaży wszystkich jej akcji konsorcjum w którym jest między innymi Advent, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R.

STOXX 600 po otwarciu poniedziałkowej sesji wzrósł o 0,5 proc. do 617,23 punktów. Najlepiej radzącą sobie spółką stał Inpost, którego akcje skoczyły o 13,5 proc.

W poniedziałek InPost poinformował, że zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm. Znalazły się w nim: fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. i podmioty stowarzyszone (Advent), FCWB LLC - spółka zależna w całości należąca do FedEx Corporation (FedEx), A&R Investments Ltd. (A&R) i PPF Group (PPF).

InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry

Z kraju

Indeks STOXX 600 to jeden z głównych indeksów giełdowych w Europie. Obliczany jest na podstawie cen akcji 600 największych i średnich spółek z 17 krajów europejskich, w tym m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W jego skład wchodzą spółki z różnych sektorów: banki, przemysł, technologie, energetyka, zdrowie czy usługi konsumenckie. Dzięki temu inwestorzy mogą szybko ocenić, jak radzi sobie europejska gospodarka jako całość, bez śledzenia każdej spółki osobno.

Kurs akcji InPostu wzrósł także na holenderskiej giełdzie. W piątek na zamknięciu Euronext Amsterdam, cena za akcję InPostu wyniosła 13,33 euro. W poniedziałek na otwarciu parkietu kurs firmy urósł do 15 euro, a ok. południa za akcję spółki płacono już 15,1 euro. To wzrost o 13,5 proc. wobec kursu zamknięcia.

pc

pc
Opracowała Alicja Skiba/ToL

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Tagi:
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica