InPost na szczycie prestiżowego indeksu

STOXX 600 po otwarciu poniedziałkowej sesji wzrósł o 0,5 proc. do 617,23 punktów. Najlepiej radzącą sobie spółką stał Inpost, którego akcje skoczyły o 13,5 proc.

W poniedziałek InPost poinformował, że zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm. Znalazły się w nim: fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. i podmioty stowarzyszone (Advent), FCWB LLC - spółka zależna w całości należąca do FedEx Corporation (FedEx), A&R Investments Ltd. (A&R) i PPF Group (PPF).

Indeks STOXX 600 to jeden z głównych indeksów giełdowych w Europie. Obliczany jest na podstawie cen akcji 600 największych i średnich spółek z 17 krajów europejskich, w tym m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W jego skład wchodzą spółki z różnych sektorów: banki, przemysł, technologie, energetyka, zdrowie czy usługi konsumenckie. Dzięki temu inwestorzy mogą szybko ocenić, jak radzi sobie europejska gospodarka jako całość, bez śledzenia każdej spółki osobno.

Kurs akcji InPostu wzrósł także na holenderskiej giełdzie. W piątek na zamknięciu Euronext Amsterdam, cena za akcję InPostu wyniosła 13,33 euro. W poniedziałek na otwarciu parkietu kurs firmy urósł do 15 euro, a ok. południa za akcję spółki płacono już 15,1 euro. To wzrost o 13,5 proc. wobec kursu zamknięcia.

Opracowała Alicja Skiba/ToL