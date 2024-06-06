Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

W oczekiwaniu na pierwszą taką decyzję od pięciu lat. "Nastroje znów osiągnęły poziom szaleństwa"

shutterstock_2077457461
RPP nie zmieniła w czerwcu stóp procentowych
Źródło: TVN24
Jak podaje Reuters światowe giełdy znalazły się na krawędzi najwyższego poziomu w historii, a euro w czwartek wzrosło na wartości w oczekiwaniu na pierwszą obniżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego od prawie pięciu lat.

"Nastroje znów osiągnęły poziom szaleństwa. Zarówno indeksy S&P 500, jak i Nasdaq na Wall Street ustanowiły w środę nowe rekordy po tym, jak Nvidia, gigant AI wart obecnie 3 biliony dolarów, wyprzedziła Apple i stała się drugą najcenniejszą firmą na świecie, po Microsoft" - podaje Reuters.

Euro również ponownie rosło. Do swojego 2 proc. wzrostu w ciągu ostatniego miesiąca waluta dodał kolejne 0,1 proc., osiągając poziom 1,0880 USD, chociaż większość traderów siedziała z założonymi rękami, czekając na dalsze sygnały EBC.

W oczekiwaniu na decyzję EBC

Wszystkich 82 ekonomistów ankietowanych przez Reutersa spodziewa się, że bank centralny z siedzibą we Frankfurcie obniży główną stopę procentową do 3,75 proc. z rekordowo wysokiego poziomu 4,0 proc. od września, ale to, co zrobi później, pozostaje przedmiotem wielu dyskusji.

Jak wskazuje Reuters wybory do UE odbędą się w nadchodzących dniach, ale silniejsze od oczekiwań dane z ostatnich kilku tygodni wzbudziły wątpliwości, ile jeszcze cięć będzie uzasadnionych w tym roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O EUROWYBORACH W TVN24.PL>>>

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Źródło: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Inflacja w strefie euro wzrosła w maju bardziej niż przewidywano, do czego przyczynił się wzrost cen w sektorze usług, który niektórzy decydenci uznają za szczególnie istotny, ponieważ odzwierciedla popyt krajowy.

Prawdopodobnie odzwierciedlało to większy niż oczekiwano wzrost płac w pierwszym kwartale roku, co zwiększyło dochody rozporządzalne konsumentów, które po latach podwyżek były poniżej inflacji.

Michael Metcalfe, szef globalnej strategii makroekonomicznej w State Street Global Markets, powiedział, odnosząc się do spotkania rady EBC, że trudno przypomnieć sobie ruch banku centralnego tak spodziewany z większym wyprzedzeniem. 

- Być może dzisiejszy dzień będzie czymś w rodzaju przełomu, ponieważ oni (EBC) nie będą w stanie wyrazić się tak jasno w swoich przyszłych wytycznych – powiedział Metcalfe w rozmowie z agencją.

Biorąc pod uwagę najnowsze dane, "to, co następuje, jest obecnie znacznie trudniejszym pytaniem do oceny dla rynków i EBC" – dodał stwierdzając przy tym, że "może to być klasyczna zasada: kup plotkę i sprzedaj fakt, a euro uzyska stąd pewne wsparcie".

Zdaniem analityków BM Alior Banku, w czwartek w centrum zainteresowania inwestorów znajdzie się polityka pieniężna, ze względu na posiedzenie członków EBC.

"Rynek spodziewa się obniżki stóp procentowych w strefie euro o 25 pb. (tzn. obniżenie stopy depozytowej z 4,00 proc. do 3,75 proc.) i każda inna decyzja byłaby sporym zaskoczeniem. Jeśli EBC rzeczywiście obniży stopy procentowe, będzie to pierwszy ruch od września 2023 roku" - napisali analitycy w komentarzu.

Ich zdaniem, pojawiły się nadzieje na obniżki stóp procentowych także na rynku amerykańskim.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: jw/ams

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Europejski bank centralnyStopy procentowe
Zobacz także:
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Jeff Bezos
Jeff Bezos ostrzega. "Prawdopodobnie to się właśnie dzisiaj dzieje"
Tech
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
Prawo
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
Z kraju
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm
alpy wlochy narty Madonna di Campiglio shutterstock_2573765673
Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit
Turystyka
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle wyniesie składka na ZUS. Wyliczenia
Dla firm
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Kaucja za puszki i butelki. Producent wprowadza kartoniki
Z kraju
bitcoin shutterstock_1939111636
Kurs w górę. Padł nowy rekord
Rynki
plaza wycieczkowiec shutterstock_246437059
"Marzenie zamieniło się w koszmar". Kłopoty klientów
Turystyka
puste biuro shutterstock_2668704345
Wkrótce dodatkowy dzień wolny od pracy
Dla pracownika
bar restauracja kawiarnia warszawa - Novikov Aleksey shutterstock_540785614
Opłata, jeśli "klient postanowi zabrać opakowanie ze sobą". Ministerstwo tłumaczy
Pieniądze
shutterstock_2250571743
Ogromne wygrane w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Prezydent RP Karol Nawrocki
Widmo weta prezydenta. "Zdaję sobie sprawę, że będą pojawiać się problemy"
TVN24
shutterstock_2193698591
Ogromne ryzyko dla kierowców. "Najważniejszy element"
Moto
Donald Tusk w Gdyni
Premier: stajemy się potęgą
Z kraju
shutterstock_1996815458
Motoryzacyjny gigant szykuje się do cięcia etatów
Moto
trump-moneta
"Walcz, walcz, walcz". Wizerunek Trumpa może pojawić się na monecie
Zdjęcie ilustracyjne
Dziwne zwroty, nieistniejące przepisy. To nie sędzia napisał wyrok
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Złoty osłabł we wtorek wobec dolara i euro
Złoty z lekkimi wzrostami, ale "potencjał ulega wyczerpaniu"
Rynki
shutterstock_2506028227
Stworzyli kontrowersyjne logo. Współpraca zerwana
Lotnisko w Charleroi
Wszystkie loty odwołane. Zaplanowali strajk
Turystyka
AI sztuczna inteligencja
Bańka puchnie. To inwestycyjny rekord
Tech
ludzie, ulica, przechodnie
1300 złotych dla każdego dorosłego Polaka? Jest stanowisko ministerstwa
Pieniądze
Biuro zarządu JSW
Potężna strata państwowej spółki. Prezes odwołany
Z kraju
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia w bankach. "Zrób zaplanowane operacje wcześniej"
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica