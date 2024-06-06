W oczekiwaniu na pierwszą taką decyzję od pięciu lat. "Nastroje znów osiągnęły poziom szaleństwa"

RPP nie zmieniła w czerwcu stóp procentowych Źródło: TVN24

"Nastroje znów osiągnęły poziom szaleństwa. Zarówno indeksy S&P 500, jak i Nasdaq na Wall Street ustanowiły w środę nowe rekordy po tym, jak Nvidia, gigant AI wart obecnie 3 biliony dolarów, wyprzedziła Apple i stała się drugą najcenniejszą firmą na świecie, po Microsoft" - podaje Reuters.

Euro również ponownie rosło. Do swojego 2 proc. wzrostu w ciągu ostatniego miesiąca waluta dodał kolejne 0,1 proc., osiągając poziom 1,0880 USD, chociaż większość traderów siedziała z założonymi rękami, czekając na dalsze sygnały EBC.

W oczekiwaniu na decyzję EBC

Wszystkich 82 ekonomistów ankietowanych przez Reutersa spodziewa się, że bank centralny z siedzibą we Frankfurcie obniży główną stopę procentową do 3,75 proc. z rekordowo wysokiego poziomu 4,0 proc. od września, ale to, co zrobi później, pozostaje przedmiotem wielu dyskusji.

Jak wskazuje Reuters wybory do UE odbędą się w nadchodzących dniach, ale silniejsze od oczekiwań dane z ostatnich kilku tygodni wzbudziły wątpliwości, ile jeszcze cięć będzie uzasadnionych w tym roku.

Inflacja w strefie euro wzrosła w maju bardziej niż przewidywano, do czego przyczynił się wzrost cen w sektorze usług, który niektórzy decydenci uznają za szczególnie istotny, ponieważ odzwierciedla popyt krajowy.

Prawdopodobnie odzwierciedlało to większy niż oczekiwano wzrost płac w pierwszym kwartale roku, co zwiększyło dochody rozporządzalne konsumentów, które po latach podwyżek były poniżej inflacji.

Michael Metcalfe, szef globalnej strategii makroekonomicznej w State Street Global Markets, powiedział, odnosząc się do spotkania rady EBC, że trudno przypomnieć sobie ruch banku centralnego tak spodziewany z większym wyprzedzeniem.

- Być może dzisiejszy dzień będzie czymś w rodzaju przełomu, ponieważ oni (EBC) nie będą w stanie wyrazić się tak jasno w swoich przyszłych wytycznych – powiedział Metcalfe w rozmowie z agencją.

Biorąc pod uwagę najnowsze dane, "to, co następuje, jest obecnie znacznie trudniejszym pytaniem do oceny dla rynków i EBC" – dodał stwierdzając przy tym, że "może to być klasyczna zasada: kup plotkę i sprzedaj fakt, a euro uzyska stąd pewne wsparcie".

Zdaniem analityków BM Alior Banku, w czwartek w centrum zainteresowania inwestorów znajdzie się polityka pieniężna, ze względu na posiedzenie członków EBC.

"Rynek spodziewa się obniżki stóp procentowych w strefie euro o 25 pb. (tzn. obniżenie stopy depozytowej z 4,00 proc. do 3,75 proc.) i każda inna decyzja byłaby sporym zaskoczeniem. Jeśli EBC rzeczywiście obniży stopy procentowe, będzie to pierwszy ruch od września 2023 roku" - napisali analitycy w komentarzu.

Ich zdaniem, pojawiły się nadzieje na obniżki stóp procentowych także na rynku amerykańskim.