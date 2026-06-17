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Rynki

SpaceX wart więcej niż Amazon. Akcje firmy Muska mocno w górę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
Akcje SpaceX mocno rosły we wtorek po starcie handlu opcjami na walory spółki. Firma Elona Muska przeskoczyła pod względem kapitalizacji Amazon i przez chwilę była wyceniana wyżej niż Microsoft - informuje Reuters.

SpaceX zakończył wtorkową sesję wzrostem o 4,8 proc., a akcje spółki kosztowały na zamknięciu 201,80 dol. To przełożyło się na kapitalizację rynkową na poziomie około 2,655 bln dol.

Oznacza to, że wartość firmy Elona Muska była o około 800 mld dol. wyższa niż w momencie rekordowej oferty publicznej z ubiegłego tygodnia. SpaceX wyprzedził też Amazon, którego kapitalizacja wynosiła 2,646 bln dol. Przez krótki czas spółka była również wyceniana wyżej niż Microsoft, wart 2,92 bln dol.

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Notowania rosły najmocniej na początku sesji, gdy inwestorzy stawiali na imperium Muska obejmujące rakiety i sztuczną inteligencję. Później jednak pojawiła się silna sprzedaż, a SpaceX oddał większość wcześniejszych wzrostów. W ciągu dnia kurs sięgał nawet 225,64 dol.

- To spółka warta 2,5 bln dol., ale sposób, w jaki jest handlowana, zdecydowanie przypomina jedną z tych akcji memowych - powiedział Joe Saluzzi, współszef działu handlu akcjami w Themis Trading.

- Widzieliśmy już wcześniej podobne fale wzrostów. Takie spółki potrafią pędzić dalej, ale przy tego typu firmach trzeba zachować bardzo dużą ostrożność - dodał.

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Opcje napędziły handel akcjami SpaceX

Jednym z głównych czynników wtorkowych wzrostów był start handlu opcjami na akcje SpaceX. Opcje dają prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie w wyznaczonym terminie. Często korzystają z nich inwestorzy, którzy chcą wykorzystać rosnące zainteresowanie daną spółką albo obstawiać szybki wzrost lub spadek jej kursu.

Według danych Trade Alert w ciągu pierwszej godziny obrotu właściciela zmieniło ponad 500 tys. kontraktów opcyjnych na akcje SpaceX. Do wczesnego popołudnia liczba ta przekroczyła 1 mln.

Brent Kochuba, założyciel firmy analitycznej SpotGamma, ocenił, że mocno byczy wolumen handlu opcjami prawdopodobnie pomógł podbić kurs akcji na początku sesji.

Wzrost wolumenu opcji może wpływać także na cenę samej akcji. Dzieje się tak, gdy dealerzy opcyjni, obsługujący transakcje, kupują lub sprzedają akcje, aby zabezpieczyć własne ryzyko.

- Jeśli jesteś market makerem, nie możesz zabezpieczyć SpaceX niczym innym niż SpaceX - powiedział Kochuba.

Obroty akcjami SpaceX były bardzo wysokie. Wartość wtorkowego handlu walorami spółki wyniosła około 61 mld dol., co było najwyższym wynikiem wśród dużych firm notowanych w USA.

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Analitycy ostrzegają przed zmiennością

Wtorkowy rajd SpaceX miał miejsce w dniu słabości spółek technologicznych. Indeks półprzewodników spadł o 3 proc., a Nasdaq Composite stracił 0,5 proc.

Presja pojawiła się też na akcjach operatorów giełd. Cboe Global Markets spadł o 9 proc., a CME Group o 2 proc. Materiał źródłowy wskazuje, że był to kolejny sygnał obaw inwestorów związanych ze wzrostem znaczenia kontraktów perpetual futures, czyli instrumentów bez daty wygaśnięcia, które pozwalają obstawiać ruchy cen bez posiadania akcji lub innych aktywów.

- Nadszedł czas, aby zatwierdzić regulowane kontrakty futures, które nie mają daty wygaśnięcia - powiedział w poniedziałek w CNBC Michael Selig, przewodniczący Commodity Futures Trading Commission.

- Upewnimy się, że ten produkt będzie dostępny, ale dobrze regulowany tutaj, w USA - dodał.

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SpaceX trafi do indeksów. To może zwiększyć popyt

Eksperci ostrzegają, że kurs SpaceX może mocno się wahać. Powodem jest niewielka liczba akcji dostępnych w obrocie oraz bardzo wysoka wycena spółki.

Spółka podała, że w ubiegłym roku miała 18,67 mld dol. sprzedaży oraz 4,94 mld dol. straty netto po połączeniu z nierentownym xAI. To odróżnia ją od wielu największych firm technologicznych z Wall Street, które notują wysokie zyski.

Mimo ostrzeżeń analitycy nie wykluczają dalszego rajdu. SpaceX ma zostać szybko włączony do indeksu Nasdaq 100, co uczyni go ważnym składnikiem funduszy pasywnych i ETF-ów śledzących ten indeks. Może to stworzyć nowe źródło popytu na akcje spółki.

FTSE Russell i MSCI również mają dodać akcje SpaceX do swoich indeksów, odpowiednio 26 i 29 czerwca.

SpaceX poinformował także w poniedziałek, że gwaranci emisji skorzystali z opcji "greenshoe", czyli zakupu dodatkowych akcji. Dzięki temu łączne wpływy z oferty publicznej wzrosły do 85,7 mld dol., wobec 75 mld dol. pozyskanych w ubiegłym tygodniu.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
TechnologiaSpaceXElon MuskSztuczna inteligencjaAIWall Street
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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