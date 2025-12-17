Logo TVN24
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE
Źródło: TVN24
Komisja Nadzoru Finansowego przekazała w środę, że nie zgłasza zastrzeżeń do planowanego bezpośredniego przejęcia akcji Santander Bank Polska przez Erste Group Bank. Santander Bank Polska należy do czołówki banków w Polsce - zajmuje trzecie miejsce po PKO BP i Pekao SA pod względem aktywów. 

Na początku maja br. Erste Group podpisał umowę w sprawie zakupu 49 proc. udziału w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro.

Erste oczekiwał, że przejęcie zostanie sfinalizowane pod koniec 2025 r., co zależało od uzyskania zgód regulacyjnych oraz spełnienia pozostałych warunków wstępnych, w tym przeprowadzenia na rzecz Grupy Santander sprzedaży 60 proc. akcji Santander Consumer Bank należących obecnie do Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska, od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander
Santander Bank Polska, od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander
Źródło: Szymon Pelc / Shutterstock.com

"Brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu"

W środę w komunikacie KNF poinformowała, że jednogłośnie stwierdziła, iż nie ma podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Santander Consumer Finance SA z siedzibą w Madrycie akcji Santander Consumer Banku, w liczbie powodującej przekroczenie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Santander Consumer.

"Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu (...) wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Santander Consumer Finance SA z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, akcji Santander Consumer Banku SA (...), w liczbie powodującej przekroczenie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Santander Consumer" - napisała KNF w komunikacie.

Komisja nie sprzeciwiła się także pośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank akcji Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie, w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym Santander Allianz TU, ani pośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank akcji Santander Allianz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym Santander Allianz TUnŻ.

KNF poinformowała, że nie sprzeciwiła się także bezpośredniemu nabyciu przez Erste Group Bank AG akcji Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, uprawniających do 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Santander TFI i stanowiących 50 proc. udziału w kapitale zakładowym Santander TFI oraz stania się przez Erste Group Bank AG podmiotem dominującym Santander TFI.

Argumenty KNF

"Oceniając rękojmię Erste Group Bank AG, Komisja wzięła pod uwagę siłę finansową inwestora, jego dotychczasowe doświadczenie w inwestycjach w sektorze finansowym oraz złożone zobowiązania inwestorskie" - napisała Komisja w komunikacie.

Dodała, że w przypadku transakcji dotyczących Santander Bank, Santander Allianz TU, Santander Allianz TUnŻ oraz Santander TFI uwzględniła zobowiązania inwestorskie złożone przez Erste Group Bank AG w szczególności w zakresie wsparcia kapitałowego, ładu korporacyjnego i polityki dywidendowej, a w przypadku Santander Bank – również w zakresie notowania akcji tego banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i utrzymania poziomu akcji w wolnym obrocie (free float).

"W swojej ocenie Komisja uwzględniła też stanowisko macierzystego organu nadzoru dla Erste Group Bank AG – Europejskiego Banku Centralnego – oraz stanowiska organów nadzoru właściwych dla podmiotów zależnych Erste Group Bank AG będących instytucjami kredytowymi z innych krajów Unii Europejskiej" - zaznaczyła KNF.

Santander idzie pod młotek

Jak informuje na swojej stronie internetowej Santander Bank Polska, od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. 58,70 proc. akcji banku należy co Banco Santander, 5,01 proc. do Nationale-Nederlanden OFE i 5,23 proc. do Allianz Polska OFE.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków w Polsce - zajmuje trzecie miejsce po PKO BP i Pekao SA pod względem aktywów. Grupa zatrudnia ponad 11 tys. osób i obsługuje blisko 6 mln klientów, ma ponad 300 placówek na terenie całego kraju

Erste Group podaje na swojej stronie, że instytucja powstała ponad 200 lat temu w Wiedniu, jako pierwsza kasa oszczędnościowa w Austrii. Obecnie działa w 7 krajach Europy Środkowej, gdzie ma 17 milionów klientów.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pelc / Shutterstock.com

bankKNFSantander Bank Polska
Tech

