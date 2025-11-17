Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Pekin odradza wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy

gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Ćwiczenia tajwańskiej marynarki. Odpowiedź na chińską "szarą strefę"
Źródło: Reuters
Akcje kluczowych japońskich spółek z sektora turystycznego i handlu detalicznego odnotowały w poniedziałek znaczące spadki. Reakcja rynku jest bezpośrednim następstwem zaostrzenia sporu politycznego między Tokio a Pekinem w sprawie Tajwanu. Chiński rząd wydał ostrzeżenie dla swoich obywateli dotyczące podróży do Japonii.

Napięcia eskalowały po tym, jak znana z twardego stanowiska wobec ekspansjonistycznej polityki Chin premier Japonii Sanae Takaichi zasugerowała możliwość podjęcia interwencji militarnej w przypadku ataku Pekinu na Tajwan. Sporne terytorium położone jest zaledwie 110 km od najbardziej zachodniej wyspy Japonii - Yonaguni.

Japonia: sytuacja zagrażająca przetrwaniu

7 listopada Takaichi oświadczyła w parlamencie, że jeśli w regionie pojawią się okręty wojenne i dojdzie do użycia siły, to może stanowić dla Japonii "sytuację zagrażającą przetrwaniu". Jest to formalny termin, który oznacza możliwość uruchomienia sił zbrojnych, gdy zagrożenie wobec sojusznika staje się zagrożeniem dla Japonii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Cisza przed burzą. W oczekiwaniu na atak, który może nadejść w dowolnej chwili
Jakub Wołosowski
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Chiny: ostrzeżenie dla studentów i turystów. Zwroty za bilety

W związku z wypowiedzią Takaichi chiński rząd w niedzielę 16 listopada odradził podróże do Japonii, a także studia. Uzasadnił to "wzrostem zagrożenia i liczby przestępstw popełnianych na obywatelach Chin". Wszystkie chińskie linie lotnicze zaoferowały pasażerom refundację zwróconych biletów do Japonii.

Trzęsienie ziemi na giełdzie w Tokio: handel, luksus i podróże

Co dziesiąty turysta w Japonii przyjeżdża z Chin, a na tamtejszych uczelniach uczy się ponad 100 tys. chińskich studentów.

Polityczna burza uderzyła w tokijską giełdę Nikkei. Ucierpiały sektory handlu detalicznego i dóbr luksusowych. Wartość akcji Mitsukoshi Isetan Holdings, właściciela sieci domów towarowych, spadła o blisko 12 proc., globalnej firmy kosmetycznej Shiseido o 10 proc, a Fast Retailing (marka modowa Uniqlo) o 5 proc.

Spadki objęły też branżę transportową i rozrywkową. Oriental Land, operator Tokyo Disney Resort, stracił na wartości niemal 6 proc., natomiast linie lotnicze Japan Airlines i ANA Holdings (All Nippon Airways) ponad 3 proc.

OGLĄDAJ: Incydenty w Polsce. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
POCIĄG

Incydenty w Polsce. Najnowsze informacje i komentarze w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

POCIĄG
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ChinyJaponiaTajwan
Zobacz także:
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
Prawo
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
Ze świata
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
Turystyka
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
Z kraju
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
Turystyka
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
Z kraju
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
Ze świata
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Rodzinna tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Turystyka
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
Ze świata
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
Turystyka
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
Moto
usa, ludzie, ulica
Ceny "trochę wysokie". Amerykanie płacą coraz więcej
Ze świata
shutterstock_2432604467
Popularny wśród Polaków kraj wprowadza nowe zasady na stokach
Turystyka
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
Ze świata
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
Ze świata
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Ze świata
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
Ze świata
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
Ze świata
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
Ze świata
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
Z kraju
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
Z kraju
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
shutterstock_2432713163
Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne
Tech
Marcin Horała
Horała tłumaczy się ze spotkań z Dawtoną
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica