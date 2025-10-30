Logo TVN24
Biznes
Rynki

Spółki technologiczne pokazały wyniki. Inwestorzy reagują

giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24
Giganci technologiczni z sektora technologicznego Alphabet, Meta i Microsoft opublikowali w środę po zamknięciu rynku swoje wyniki kwartalne, na które uczestnicy rynku czekali z niecierpliwością. Reakcje na wyniki miały negatywny wpływ na cały rynek w obrocie pozagiełdowym.

Inwestorzy próbują oszacować tempo wydatków na sztuczną inteligencję oraz zwroty, jakie firmy uzyskują z tych inwestycji. Podczas gdy akcje Alphabet, spółki macierzystej Google, wzrosły o około 6 proc. w związku z dobrymi wynikami, akcje Meta i Microsoft spadły odpowiednio o około 8 proc. i 4 proc. Reakcje na wyniki miały negatywny wpływ na cały rynek w obrocie pozagiełdowym.

Szef FED: kolejna obniżka stóp procentowych nie jest przesądzona
Szef FED: kolejna obniżka stóp procentowych nie jest przesądzona

Ze świata

Akcje Meta spadały pomimo lepszych od oczekiwań kwartalnych wyników

Meta odnotowała najwyższy wzrost przychodów od pierwszego kwartału 2024 r., ale firma stwierdziła, że ustawa One Big Beautiful Bill Act prezydenta Donalda Trumpa spowodowała poniesienie jednorazowego kosztu w wysokości 15,93 mld dolarów.

Meta spodziewa się, że ustawa ta będzie miała wpływ na federalne płatności podatkowe w Stanach Zjednoczonych w pozostałej części bieżącego roku i w kolejnych latach. Akcje Microsoftu spadły po tym, jak firma ogłosiła, że jej inwestycja w OpenAI spowodowała spadek zysków o 3,1 mld dolarów w tym kwartale. Ta informacja wywołała obawy dotyczące bieżących wydatków na sztuczną inteligencję.

Firma poinformowała, że ​​wzrost wydatków w 2026 roku ma być "znacznie większy" niż w tym roku. Meta dąży do konkurowania z firmami takimi jak OpenAI.

shutterstock_2462179363
5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord
Tech
shutterstock_2470127991
Globalna awaria. Problemy również w Polsce
Tech
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Giganci tną zatrudnienie. Tysiące osób mają stracić pracę
Tech

W rozmowie z analitykami szef Meta, Mark Zuckerberg, bronił inwestycji firmy, mówiąc, że dostrzega w przyszłości duże możliwości rozwoju dzięki sztucznej inteligencji, zarówno pod względem nowych produktów, jak i doskonalenia obecnej działalności firmy, polegającej na sprzedaży reklam i dostarczaniu użytkownikom treści.

- Właściwą rzeczą, jaką należy zrobić, jest przyspieszenie tego procesu – powiedział. Dodał, że "w tej chwili niejako nieustannie działamy w branży aplikacji i reklam, borykając się z niedoborem mocy obliczeniowej".

Skorygowany zysk Mety na akcję wyniósł 7,25 USD w porównaniu z szacowanymi przez rynek 6,69 USD.

Przychody koncernu sięgnęły 51,24 mld USD w porównaniu z szacowanymi 49,41 mld USD.

Wyniki Microsoftu lepsze od oczekiwań

Microsoft zanotował lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego, a przychody z działalności w chmurze Azure wzrosły o 40 proc. 

Przychody koncernu wyniosły 77,67 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 75,33 mld USD. Przychody wzrosły o 18 proc. w pierwszym kwartale roku obrotowego z 65,6 mld USD rok wcześniej.

Zysk netto wzrósł do 27,7 mld USD, czyli 3,72 dolara na akcję, z 24,67 mld USD, czyli 3,30 dolara na akcję, w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale roku obrotowego przychody z platformy Azure wzrosły o 40 proc., czyli 39 proc. w stałej walucie. Analitycy ankietowani przez StreetAccount przewidywali wzrost na poziomie 38,2 proc.

Chmura obliczeniowa nadal jest głównym motorem wzrostu w Microsoft.

Wydatki inwestycyjne firmy Microsoft w kwartale kończącym się 30 września, wliczając w to centra danych, wyniosły łącznie 34,9 mld dolarów – podała firma w środę. Jest to kwota wyższa, niż oczekiwali analitycy, i wzrost o 24 mld dolarów w poprzednim kwartale.

- Wciąż zwiększamy nasze inwestycje w sztuczną inteligencję, zarówno kapitałowo, jak i pod względem talentów, aby wykorzystać ogromne możliwości, jakie przed nami stoją – powiedział Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu.

Alphabet po raz pierwszy z takim wynikiem kwartalnym

Alphabet, właściciel Google i YouTube, opublikował wyniki za trzeci kwartał. Po raz pierwszy w historii kwartalne przychody koncernu przekroczyły poziom 100 mld USD. W handlu pozasesyjnym akcje Alphabet rosły.

Przychody koncernu wyniosły 102,35 mld USD w porównaniu z 99,89 mld USD oczekiwanymi przez rynek.

Przychody z reklam w serwisie YouTube sięgnęły 10,26 mld USD w porównaniu do 10,01 mld USD szacowanymi przez analityków.

Przychody Google Cloud wyniosły 15,15 mld USD w porównaniu z 14,74 mld USD konsensusu. To wzrost rok do roku o 34 proc.

Alphabet zwiększa nakłady inwestycyjne do 91-93 miliardów dolarów w związku z popytem na sztuczną inteligencję. Szacunki te stanowią niemal dwukrotność nakładów inwestycyjnych, które spółka zgłosiła w 2024 r.

"Inwestujemy, aby sprostać zapotrzebowaniu klientów i wykorzystać rosnące możliwości w całej firmie – przekazał dyrektor generalny Sundar Pichai w komunikacie o wynikach finansowych Alphabet.

pc

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP, Reuters, CNBC, BBC

Źródło zdjęcia głównego: JOHN ANGELILLO/Newscom/PAP/EPA

Microsoft Facebook Google Wall Street
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica