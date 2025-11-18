Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Złoty pod presją. Możliwe dalsze osłabienie

Złoty złotówka
Stopy procentowe w dół
Źródło: TVN24
We wtorek kurs EUR/PLN znalazł się powyżej 4,24, reagując na globalną awersję do ryzyka, która osłabiła waluty rynków wschodzących. Analitycy oceniają, że presja na polską walutę może się utrzymywać, a w najbliższym czasie notowania euro wobec złotego mogą kierować się w stronę 4,26.

Ok. godz. 16.30 kurs EUR/PLN rośnie o 0,33 proc. do 4,2442. USD/PLN idzie w górę o 0,21 proc. do 3,6566. EUR/USD zwyżkuje o 0,11 proc. do 1,1607.

Notowania EUR/PLN we wtorek w trakcie sesji zbliżyły się do 4,246.

Czynniki wpływające na osłabienie złotego

"Powodów osłabienia złotego oraz pozostałych walut CEE należy upatrywać w pogorszających się nastrojach na świecie i rosnącej awersji do ryzyka" - ocenił w komentarzu Mirosław Budzicki, strateg rynkowy PKO BP.

Jak wyjaśnił, "dodatkowo naszej walucie nie pomagają oczekiwania na dalsze luzowanie polityki pieniężnej w Polsce (rynek jest bliski pełnej wyceny obniżki stóp NBP o 25 pb. w grudniu)".

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w listopadzie o 25 pb. Wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.

To "sugeruje utrzymanie się presji na lekką deprecjację złotego"

Budzicki stwierdził, że "przy braku istotnych krajowych impulsów zmiany kursu EUR/PLN będą wciąż determinowane przez trendy globalne. W tym kontekście kluczowe okażą się zapewne publikowane z opóźnieniem dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki".

"Inwestorzy obawiają się, że rekordowo długi okres zakończonego w ostatnich dniach shutdownu w USA wpłynął negatywnie na koniunkturę gospodarczą, a napływające informacje zaskakiwać będą słabszymi odczytami" - dodał.

Jego zdaniem, pierwsze zaległe publikacje zdają się w pewnym stopniu potwierdzać te obawy.

"Trudno oczekiwać, aby w tej sytuacji nastroje na globalnych rynkach kapitałowych miały się krótkoterminowo poprawić, co sugeruje utrzymanie się presji na lekką deprecjację złotego. W efekcie kurs EUR/PLN może w najbliższych dniach dryfować w kierunku 4,26" - napisał Mirosław Budzicki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Kursy walut
Zobacz także:
shutterstock_2470895313
Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"
Tech
shutterstock_2123822069
Drony nad Moskwą. Dwa lotniska wstrzymały ruch
Ze świata
shutterstock_2346147679
Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować tam centrum
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
Tech
shutterstock_2378112881
Kilka dni i koniec. Tajlandia wycofuje zakaz
Turystyka
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
Tech
pap_20241008_0QS
Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku
Z kraju
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
Ze świata
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
Moto
laptop, telefon, komputer
Awaria internetu. Spore utrudnienia również w Polsce
Tech
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
Ze świata
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
Ze świata
Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. Ostatni raz tak było kilka lat temu
Tech
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
Ze świata
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
Moto
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
Tech
shutterstock_2600250243
Chińska sieć oplata świat. Skala może być kilka razy większa niż dotąd przypuszczano
Ze świata
Kreml
Cios w Kreml. Sankcje "głodzą machinę wojenną Putina"
Ze świata
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
Handel
Bitcoin
Gwałtowny spadek. Setki miliardów w miesiąc
kuchnia gotowanie emeryt emerytka shutterstock_2272031101
Przyrząd kuchenny wycofany. Ostrzeżenie
Z kraju
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"
Ze świata
Firma Deloitte zestawiła wyniki finansowe firm oferujących luksusowe marki w zakończonym 30 czerwca 2018 roku obrotowym
Zwrot na kluczowym rynku dla marek luksusowych
Ze świata
rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: to potężny eksperyment
Ze świata
Autostrada
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia
Moto
shutterstock_2282682289_1
Cios w producentów elektroniki. "Fatalna wiadomość"
Tech
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
Ze świata
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
Tech
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica