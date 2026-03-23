Rynki

Krach i nagły zwrot na złocie. "Normalne aktywo"

Chłodzenie sztabki złota w wodzie
Chłodzenie sztabki złota w wodzie
Źródło: GEORG HOCHMUTH/PAP
Jeszcze w piątek wieczorem mówiło się o krachu na rynku metali szlachetnych - złota i srebra. Poniedziałkowy wpis Donalda Trumpa w mediach społecznościowych przynajmniej na chwilę lawinę spadków zatrzymał, ale niepewność pozostaje. - Przekonanie o tym, że złoto jest bezpieczną przystanią, to ludowa mądrość, a nie prawda rynkowa - komentuje Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z Domu Inwestycyjnego Xelion.
W ubiegłym tygodniu złoto odnotowało największy tygodniowy spadek od około 40 lat - o ponad 10 proc. Metal szlachetny taniał pomimo wojny na Bliskim Wschodzie. Silna przecena - przejściowo sięgająca nawet 8 proc. - była kontynuowana także w poniedziałek rano - do czasu wpisu Donalda Trumpa w mediach społecznościowych.

Wpis Trumpa, zwrot na złocie

Prezydent USA poinformował o przeprowadzonych "bardzo dobrych i produktywnych" rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wprawdzie przedstawiciele władz irańskich nie potwierdzili do tej pory tych informacji, ale wpis wystarczyło, by wyhamować ostre spadki i przywrócić nieco optymizmu na rynkach.

W poniedziałek przed godziną 15.00 kruszec nadal był jednak pod kreską (niecały 1 proc.) w stosunku do piątkowego zamknięcia notowań.

- Przekonanie o tym, że złoto jest bezpieczną przystanią, to ludowa mądrość, a nie prawda rynkowa. Złoto to normalne aktywo finansowe, które podlega cyklom wzrostu i spadku - mówi Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych z Domu Inwestycyjnego Xelion.

Jako przykład podaje przełom lat 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy kruszec najpierw podrożał sześciokrotnie, by zaraz stracić 70 procent wartości i przez kilkadziesiąt lat pozostawać we względnej stagnacji.

Jeszcze na początku kwietnia 2025 roku uncję złota można było kupić za 3 tysiące dolarów, w szczytowym jak do tej pory momencie w styczniu 2026 roku - kosztowała ona niemal 5600 dolarów. Obecnie to około 4450 dolarów.

Kuczyński zwraca uwagę na dane Światowej Rady Złota (World Gold Council) za ubiegły rok. - Podczas gdy banki centralne i jubilerzy ograniczyli zakupy o około 20 procent, popyt inwestycyjny - zakupy zwykłych ludzi i funduszy - wystrzeliły o 80 procent. To było "zaproszenie" do przeceny aktywa. Bo jak olbrzymia liczba inwestorów je kupuje, tworzy się coś na kształt bańki - wyjaśnia ekonomista.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Tranmere, Wielka Brytania - ropa naftowa
Nie doceniono skali problemu. Jak trzy kryzysy "razem wzięte"
Karol Nawrocki
Ministra o problemie pracowników. "W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są"
Z kraju
Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa
"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"
Turystyka
Ikea
Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
Pieniądze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Pieniądze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"
Z kraju
Donald Trump
Gwałtowna reakcja rynku po wpisie prezydenta USA
platforma wiertnicza shutterstock_2692650371
Wymiana gróźb, droższy gaz i kurczące się zapasy. Analitycy widzą dalsze problemy
Rynki
zloto shutterstock_1917921278
Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad
Donald Tusk
Tusk: doczekaliście się największego kontraktu między Polską a USA
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
Rynki
Słowenia, ulica, samochody
Wprowadzili limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"
Kijów, wystawa zniszczonego sprzętu wojskowego
Zełenski: dochody z ropy dają Rosji możliwość kontynuowania wojny
Zatoka Perska
Analitycy: Polska szczególnie narażona na skutki blokady
Wielkanocny stół
Wielkanocne wydatki. Tyle Polacy chcą wydać na święta
Pieniądze
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Czołowa agencja określiła rating Polski. "Znaczne pogorszenie perspektyw"
Z kraju
Donald Trump i Alexander Stubb
Kolejny kraj odpowiada na apel Trumpa. "Deklarujemy gotowość"
Cieśnina Ormuz, tankowiec
"Największe w historii zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego"
Przemysław Czarnek
Czarnek chce "demontować to świństwo". Finansowy absurd
Maja Piotrowska
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie
Donald Trump
USA i Izrael zaatakowały irański kompleks nuklearny
GettyImages-1821107484
"Status najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny"
shutterstock_2117281391
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
