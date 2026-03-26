Kurs zanurkował po słowach Tuska

Dla porównania łączny obrót akcjami wszystkich spółek z indeksu WIG20 wynosi około 880 mln zł, co oznacza, że transakcje na walorach Orlenu stanowią znaczną część dzisiejszego handlu. Jeszcze przed wystąpieniem premiera papiery spółki traciły jedynie około 0,4 proc., przy obrotach na poziomie 90 mln zł.
Podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że rząd przygotowuje nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Zapowiedział także obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz wprowadzenie pakietu decyzji mających doprowadzić do spadku cen paliw jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.
Premier zapowiedział pakiet "CPN"
Premier określił przygotowany zestaw działań jako pakiet "CPN - ceny paliwa niżej". W jego ramach rząd planuje:
- obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent,
- obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy,
- maksymalną cenę detaliczną na paliwa ustalaną każdego dnia przez ministra energii,
- niższe ceny o ok. 1,20 zł na litrze przed świętami.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP