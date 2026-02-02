Logo TVN24
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy

Bitcoin zalicza najniższy poziom od 10 miesięcy, w styczniu stracił aż 11 procent. Inwestorzy z niepokojem obserwują rynek, obawiając się, że dalsze obniżki mogą trwale nadszarpnąć zaufanie do cyfrowych aktywów.

Cena bitcoina spadła w poniedziałek do najniższego poziomu od 10 miesięcy po weekendowej wyprzedaży, a nastroje na rynku są niepewne z powodu szerszych turbulencji - informują dealerzy.

Koniec efektu Trumpa

Cena flagowej kryptowaluty spadła w poniedziałek podczas handlu w Azji o 2,5 proc. do 74 541 dolarów, tuż powyżej najniższego poziomu od czasu, gdy Donald Trump odzyskał Biały Dom ponad rok temu. 7 kwietnia 2025 r. za Bitcoina płacono 74 425 dolarów.

W styczniu 2026 bitcoin stracił 11 proc., notując czwarty z rzędu miesięczny spadek ceny. To najdłuższa seria spadków od 2018 r. "Najnowszy" spadek cen bitcoina nastąpił po okresie znaczących niepokojów na rynkach, w tym na rynku złota i srebra.

- Dalszy spadek ceny bitcoina poniżej szczytu z 2021 r. wynoszącego wówczas ok. 70 000 dolarów za token, oznaczałby szkodliwy wpływ na długoterminowe zaufanie inwestorów - powiedziała Caroline Mauron, CEO i współzałożycielka Orbit Markets Pte Ltd.

Niedźwiedzi sentyment

Analitycy przypominają, że "prokryptowalutowa" polityka Białego Domu i rosnąca adopcja instytucjonalna bitcoina doprowadziły w 2025 r. do rekordowego wzrostu jego ceny - powyżej 126 000 dolarów za token, tuż przed masową wyprzedażą. Od tego czasu bitcoin staniał o ok. 40 proc.

- Na razie podstawowy sentyment na rynku bitcoina pozostaje "niedźwiedzi" w krótkiej perspektywie. Kryptowaluty podążają za rynkami akcji i innych aktywów - nie poruszają się w izolacji - powiedział Damien Loh, dyrektor ds. inwestycji w Ericsenz Capital. - Prognozuję, że najniższa cena bitcoina wyniesie od 70 000 do 74 000 dolarów, a najwyższa ok. 90 000 dolarów - dodał.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

