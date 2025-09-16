Ulga mieszkaniowa do zmian. Ministerstwo planuje ograniczenia

16 września 2025, 13:51
PAP
Ulga mieszkaniowa nie dla wszystkich. Ministerstwo Finansów chce ograniczyć korzystanie z niej tylko do osób, które nie mają innego mieszkania ani domu - wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. To jednak nie jedyne zmiany, jakich chce ministerstwo finansów.

W wykazie prac legislacyjnych rządu, prowadzonym na stronach kancelarii premiera, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma według resortu, uszczelnienić system podatkowy.

Zmiana definicji "własnych celów mieszkaniowych"

Wśród projektowanych zmian jest m.in. ta, która odnosi się do tzw. ulgi podatkowej. Chodzi o sytuację, kiedy dochody ze sprzedaży nieruchomości, od której nabycia upłynęło mniej niż 5 lat, są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w czasie nie dłuższym niż 3 lata od zbycia.

Zdaniem MF obecne rozumienie sformułowania "własnych celów mieszkaniowych" jest zbyt szerokie.

"(…) proponuje się doprecyzowanie zasad korzystania z ulgi mieszkaniowej, poprzez wskazanie, że ma ona służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Realizacją tych potrzeb będzie nabycie nieruchomości albo praw o charakterze mieszkalnym albo gruntów pod budowę własnego domu, jeżeli podatnik nie ma innej nieruchomości, lokalu mieszkalnego” – podano w informacji opublikowanej na stronach MF.

Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej

Inną kwestią, jaka ma zostać rozwiązana w projektowanej ustawie, jest zbywanie ruchomości przez najbliższą rodzinę, jeśli ruchomość wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej i została nieodpłatnie przekazana przez przedsiębiorcę.

"(…) proponuje się opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych otrzymanych przez najbliższą rodzinę przedsiębiorcy, który wykupił tę rzecz do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu operacyjnego, a którą wcześniej wykorzystywał w działalności gospodarczej, jeżeli rodzina korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i odpłatnego zbycia dokona przed upływem 3 lat od otrzymania" – podano na stronach kancelarii premiera.

MF chce, aby w przepisach jednoznacznie zostało zapisane, że podatnik może dochody stanowiące podstawę obliczenia daniny solidarnościowej pomniejszyć o straty z lat ubiegłych podatnik. Przy czym pomniejszenie będzie możliwe wyłącznie o straty z tego źródła przychodów, z którego dochody stanowią podstawę obliczenia daniny solidarnościowej. Dochodów tych nie będzie można pomniejszyć o inne przysługujące osobom fizycznym, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, odliczenia lub pomniejszenia. MF chce także, aby podstawa obliczania daniny solidarnościowej o dochody z IP Box.

Propozycja zmian opodatkowania dochodów z IP Box

To niejedyna zmiana, jaka ma dotyczyć opodatkowania dochodów z IP Box (chodzi o preferencyjne opodatkowanie dochodów, pochodzących z wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej czy działalności badawczo-rozwojowej). MF chce, aby możliwość korzystania z preferencji w ramach IP Box była uzależniona od zatrudniania co najmniej 3 osób fizycznych niebędących podmiotami powiązanymi z podatnikiem.

Zmiany obejmą także niektóre instrumenty finansowe, które są wykorzystywane do wynagradzania w ramach tzw. programów lojalnościowych, które powodują niższe opodatkowanie uzyskiwanych przez nie przychodów. Dochód ze sprzedaży takiego instrumentu objęty jest stawką 19 proc., podczas gdy wynagrodzenie byłoby objęte stawką 32 proc.

"Celem uniemożliwienia tego typu praktyk obniżających podatek proponuje się rozszerzenie zakresu stosowania zasady przypisania do źródła, w ramach którego podatnik otrzymał dane świadczenia w naturze, nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne w postaci instrumentów finansowych, również o przychody uzyskane z realizacji tych instrumentów finansowych, które obecnie nie są objęte tą zasadą (dotyczy to np. warrantów subskrypcyjnych)" – podano na stronach kancelarii premiera.

MF chce także, aby w sytuacji, kiedy podatnik objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych świadczy usługi na rzecz podmiotu powiązanego, przychody z tego źródła objęte były ryczałtem w wysokości 17 proc. Obecnie bowiem to rozwiązanie zmniejsza należną dywidendę, która jest objęta 19-proc. stawką w PIT. W projekcie mają znaleźć się zapisy, dotyczące wstecznego obniżania lub podwyższania stawek amortyzacyjnych, która to możliwość jest wykorzystywana do obniżania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym.

„(…) proponuje się doprecyzowanie przepisów w zakresie zasad amortyzacji środków trwałych przez podatników osiągających dochody podlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wprowadzenie odpowiednich odwołań w przepisach oraz wprowadzenie braku możliwości obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacyjnej (stosowanej w danym roku podatkowym) po upływie terminu złożenia zeznania rocznego i zapłaty należnego podatku za ten rok” – wskazano.

Pozostałe zmiany

Wśród innych zmian, które mają zostać zapisane w projektowanej ustawie, jest m.in. wprowadzenie definicji podatnika oraz podmiotu rozpoczynających działalność lub rozpoczynających prowadzenie działalności, zgodnie z którą za takiego podatnika nie uznaje się podatnika, kontynuującego działalność przedsiębiorstwa innego podatnika. MF chce także zdefiniować wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Definicja ta obejmie wydatki, które zostały poniesione w innym celu, niż osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów oraz wszelkie rodzaju opłaty i należności publicznoprawne o charakterze sankcyjnym.

Projektowana ustawa ma trafić pod obrady rządu w III kwartale 2025 r. 

Źródło: PAP

