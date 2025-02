Ćwierć miliona pozwów i wpływają kolejne

Myrcha, pytany o prace nad projektem ustawy, który ma doprowadzić do sprawniejszego rozpatrywania spraw frankowych w sądach, powiedział, że toczą się konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe, które potrwają "mniej więcej do początku marca". Kolejnych kilka tygodni ma zająć zbieranie opinii i przedstawienie projektu na rządzie.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego, który na początku stycznia trafił do wykazu praz legislacyjnych Rady Ministrów.

Ustawa ma "odkorkować" sądy

Założenia projektu ustawy

Na początku lutego Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że projekt mający doprowadzić do sprawniejszego rozpatrywania spraw "frankowych" w sądach trafił do konsultacji i opiniowania. Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt stanowi reakcję na obecną sytuację, w której – ze względu na wpływ do sądów w stosunkowo krótkim czasie bardzo licznych spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartych z konsumentami – "w sposób istotny przedłużył się czas oczekiwania na rozpoznanie spraw przez sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne".