Pieniądze

Te wydatki ukrywają przed partnerami. "Najszybsza droga do finansowych napięć"

shutterstock_2528649377
Krajowy Rejestr Długów: 25 procent Polek i Polaków zadłuża się na święta
Źródło: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN
Ponad połowa dorosłych Brytyjczyków w związkach przyznaje się do "sekretnego wydawania pieniędzy" – informuje BBC, powołując się na badanie AJ Bell i Opinium. Najczęściej ukrywane są wydatki na ubrania, kosmetyki, używki, a także hazard i kryptowaluty.

Badanie przeprowadzone na 4 tys. dorosłych wykazało, że mężczyźni w minionym roku wydali w tajemnicy przed drugą osobą ze związku średnio 2545 funtów (w przeliczeniu ponad 12 tys. zł), a kobiety - 1769 funtów (8,5 tys. zł).

Wydatki ukrywane przed partnerami

Najczęstszym sekretnym zakupem była odzież – wskazało na nią 20 proc. mężczyzn i 35 proc. kobiet.

Kobiety najczęściej ukrywały także zakup kosmetyków (25 proc.), a mężczyźni – wydatki na używki, jak papierosy i alkohol (19 proc.). Panowie częściej niż panie przeznaczali również tajne środki na hazard, prezenty dla bliskich.

Badani wśród ukrywanych wydatków wskazywali także kryptowaluty.

Najbardziej skłonne do sekretnego wydawania jest pokolenie Gen Z (osoby urodzone od 1995 do 2012 roku), które ukryło średnio 4303 funty w ciągu ostatniego roku. Osoby powyżej 55. roku życia zrobiły to jedynie na kwotę 384 funtów.

"Jedna z najszybszych dróg do finansowych napięć"

Laura Suter z AJ Bell ostrzega, że choć odrobina sekretnego wydawania może brzmieć nieszkodliwie, to jednocześnie może wskazywać na znacznie większy problem związany z tym, jak pary zarządzają, omawiają i planują swoje finanse.

Zwraca uwagę, że ukrywanie kosztów utrudnia planowanie budżetu i oszczędzanie na określone cele. - Pieniądze wydawane w sekrecie mogą sprawić, że trudniej będzie planować zakup domu czy odkładać na emeryturę - mówi.

Ekspertka dodaje, że rozbieżność między deklarowanymi a faktycznymi wydatkami jest "jedną z najszybszych dróg do finansowych napięć".

Iona Bain, brytyjska dziennikarka współpracująca z BBC oraz ekspertka w dziedzinie finansów osobistych, podkreśla, że choć finansowa niezależność w związku może być "bardzo rozsądna", to niektórzy ukrywają wydatki - ponieważ nie byli szczerzy wobec siebie na wczesnym etapie, jeśli chodzi o wartości i priorytety, i wiedzą, że partner nie zaakceptowałby ich decyzji.

- Takie zachowanie jest zrozumiałe, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do większego konfliktu, bo nie da się kupić domu czy mieć dzieci bez szczerości w kwestii wydatków - dodaje.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

pieniądze
