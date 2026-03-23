Pieniądze

Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"

Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2026 r.
W 2025 roku blisko siedem procent osób mniej otrzymało rentę z tytułu niezdolności do pracy w porównaniu do 2024 roku - pisze "Dziennika Gazeta Prawna". Nowych rencistów ubyło we wszystkich kategoriach wiekowych.

W 2025 r. zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano renty. Zdaniem ekspertów to nie tylko efekt zaostrzenia polityki ZUS, ale też zmian zachodzących na polskim rynku pracy. W ubiegłym roku rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznano 40 076 osobom. To o 6,8 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych ZUS, przygotowanych na zlecenie "DGP".

Spadająca liczba osób z rentą

Jak pisze gazeta, nowych rencistów ubyło we wszystkich kategoriach wiekowych, choć największy spadek jest widoczny w przypadku osób do 30. roku życia. Wyniósł on ponad 16 proc. - nowe renty przyznano w tej grupie 1076 osobom. Na drugim miejscu są osoby 60 plus, wśród których przyznano o 9,8 proc. mniej rent - 7267.

Spadek jest też widoczny w najliczniejszej grupie starających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, czyli wśród osób w wieku między 50. a 60. rokiem życia. W ich przypadku sięgnął on 6,5 proc. W 2025 r. otrzymało ją w tej grupie 18 198 osób - wynika z najnowszych danych ZUS.

Jak podaje "DGP" - średni wiek przechodzących na rentę się nie zmienił. W ubiegłym roku wyniósł on, podobnie jak w 2024 r., 52,5 roku. Co ważne, zmiana w tym zakresie nie nastąpiła też ze względu na płeć.

Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"
Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"

Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2026

Jak wyjaśnia "DGP", czynników wpływających na trend spadkowy jest kilka. "Po pierwsze, tego, że o rentę nie jest już tak łatwo jak kiedyś. Z danych ZUS wynika, że jedna trzecia wniosków jest odrzucana" - czytamy.

Prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan w "DGP" jako drugi czynnik wskazuje zmianę podejścia i zachowania samych pracowników. Coraz więcej osób uznaje, że aktywność zawodowa jest kluczowa dla jakości życia. Świadczenia rentowe, choć rosną, to nadal nie są wysokie w stosunku do realizowanych potrzeb.

W 2025 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosiła 1878,91 zł brutto, a z tytułu częściowej niezdolności – 1409,18 zł brutto. Od 1 marca 2026 r. jest to odpowiednio 1978,49 zł brutto i 1483,87 zł brutto.

Do tego renta ma wpływ na świadczenie emerytalne, które będzie dodatkowo sukcesywnie maleć. Dlatego tak istotne jest gromadzenie kapitału, z którego będzie można korzystać, przechodząc na emeryturę.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm zdecydował
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm zdecydował

To ogranicza choroby zawodowe i wypadki

Męcina zaznacza, że nie bez znaczenia dla tego faktu są zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat na polskim rynku pracy. - Praca stała się łatwiejsza, poprawiły się warunki zatrudnienia, co ogranicza choroby zawodowe i wypadki. A to z kolei przekłada się na liczbę wniosków o rentę z tytułu niezdolności do pracy - zauważa profesor.

Wskazują na to dane ZUS. Najbardziej ubywa mężczyzn, którzy częściej pracują w trudnych warunkach. W 2025 r. przyznano ją 27 831 mężczyznom, co oznacza niemal 8 proc. mniej niż w 2024 r. Wśród kobiet ten spadek wyniósł niemal 5 proc. – do 14 443.

Kolejny czynnik, który wskazuje Męcina, to procesy demograficzne. "Starzenie się społeczeństwa skutkuje znacznym wzrostem liczby osób w wieku emerytalnym, przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym – uprawnionych do rent z tytułu niezdolności do pracy" - czytamy.

"DGP" zaznacza, że znaczenie ma również wzrost działań realizowanych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. ". To sprawia, że różnego rodzaju choroby można ujawnić na wczesnym etapie, co ma potem przełożenie na powrót do pełnego zdrowia i aktywność zawodową pacjenta" - kwituje dziennik.

pc

pc
Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP, "Dziennik Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zobacz także:
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Pieniądze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"
Donald Trump
Gwałtowna reakcja rynku po wpisie prezydenta USA
Ze świata
platforma wiertnicza shutterstock_2692650371
Wymiana gróźb, droższy gaz i kurczące się zapasy. Analitycy widzą dalsze problemy
Rynki
zloto shutterstock_1917921278
Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: doczekaliście się największego kontraktu między Polską a USA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
Rynki
Słowenia, ulica, samochody
Wprowadzili limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"
Ze świata
Kijów, wystawa zniszczonego sprzętu wojskowego
Zełenski: dochody z ropy dają Rosji możliwość kontynuowania wojny
Ze świata
Zatoka Perska
Analitycy: Polska szczególnie narażona na skutki blokady
Ze świata
Wielkanocny stół
Wielkanocne wydatki. Tyle Polacy chcą wydać na święta
Pieniądze
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Czołowa agencja określiła rating Polski. "Znaczne pogorszenie perspektyw"
Donald Trump i Alexander Stubb
Kolejny kraj odpowiada na apel Trumpa. "Deklarujemy gotowość"
Ze świata
Cieśnina Ormuz, tankowiec
"Największe w historii zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego"
Ze świata
Przemysław Czarnek
Czarnek chce "demontować to świństwo". Finansowy absurd
Maja Piotrowska
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie
Ze świata
Donald Trump
USA i Izrael zaatakowały irański kompleks nuklearny
Ze świata
GettyImages-1821107484
"Status najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Kiedy wypada niedziela handlowa? Będzie można zrobić zakupy przed Wielkanocą
Handel
Gala TYTANI OTOMOTO 2026
TYTANI OTOMOTO 2026. Gala, która pokazuje, jak dziś buduje się zaufanie w motoryzacji 
MATERIAŁ PROMOCYJNY
pap_20260306_0NU
Premier: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę
Pieniądze
Donald Trump
Waszyngton aktualizuje zasady handlu rosyjską ropą
Ze świata
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
"Nie odpuścimy tych pieniędzy". PSL ma poprawioną wersję projektu Nawrockiego
