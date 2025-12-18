Tyle przeciętnie zarabiają Polacy

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o jawności wynagrodzeń Źródło: PAP

Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób.

W listopadzie 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc.

"Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym rocznych, świątecznych, a także z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - podał GUS.

Zatrudnienie w listopadzie spadło o 0,8 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosło 0,1 proc.

Komentarze ekonomistów

"Listopad przynosi wyższy niż oczekiwano wzrost płac, co przekłada się na lekkie podbicie impetu wzrostu. Nie sądzimy, że jest to zmiana kierunku, a do niższych dynamik powinniśmy powrócić w kolejnych miesiącach" - skomentowali w serwisie X ekonomiści mBanku.

Jak dodali, "bez większego zaskoczenia obyło się w przypadku zatrudnienia, gdzie odnotowaliśmy spadek o 0,8% r/r. Ścieżka zmian jest niemalże identyczna do tej sprzed roku".

