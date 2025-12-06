Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Przepraszamy za utrudnienia"

Adam Glapiński: polski złoty - to są polskie interesy narodowe Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

Informacje o problemach otrzymaliśmy na Kontakt24. "Nie działa płatność kartą i BLIK, transakcje są kilkukrotnie odrzucane, bank blokuje środki, a płatności nie są zatwierdzone - donosił internauta.

Z informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynikało, że awaria zaczęła się w sobotę tuż przed godziną 13.00.

Awaria w PKO BP Źródło: Downdetector

Awaria w PKO BP

Klienci PKO BP skarżyli się na problemy z dostępnością do usług w komentarzach na profilu banku na Facebooku. "Nie da się płacić telefonem ani kartą". "Blik nie działa". "Trzy razy odrzucona transakcja ale blokady są" - mogliśmy przeczytać.

Przed godziną 16.00 bank poinformował o zakończeniu awarii.

"Występowały utrudnienia w korzystaniu z BLIK oraz płatnościami na telefon do i z innych banków. Płatności zbliżeniowe telefonem działały cały czas bez zakłóceń, klienci mogli zalogować się do aplikacji. Przepraszamy wszystkich klientów za utrudnienia" - przekazała biznesowej redakcji tvn24.pl Aneta Styrnik-Chaber z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO BP.

Największy bank w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

