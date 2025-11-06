Logo TVN24
Pieniądze

Nawrocki zawetował ustawę o zmianach w ubezpieczeniach. "Osłabienie ochrony obywateli"

Ubezpieczenie OC samochodu
Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę znoszącą obowiązek nakładania kar przez KNF na towarzystwa ubezpieczeniowe za opóźnienia w likwidacji szkód – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Zdaniem głowy państwa, zmiany "osłabią formy ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych".

"Ustawa to w opinii Prezydenta RP osłabienie formy ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych. Ustawa zdejmuje z Komisji Nadzoru Finansowego  której misją jest dbanie, by rynek finansowy był bezpieczną przestrzenią dla wszystkich jej użytkowników  obowiązek obrony interesu ubezpieczonego. Regulacja mogłaby skutkować pojawieniem się negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych. Prezydent stoi na stanowisku, iż obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona obywatela" - czytamy na stronie internetowej prezydenta.

Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu
Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu

Z kraju

Zmiany w funkcjonowaniu firm ubezpieczeniowych

Celem zawetowanej przez głowę państwa nowelizacji była rezygnacja z obligatoryjności nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kar na firmy ubezpieczeniowe za każde opóźnienie w likwidacji szkód, nieterminowe odpowiedzi na roszczenia zagraniczne czy przewlekłe postępowania prowadzone dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepisy przewidywały jednak, że Komisja Nadzoru Finansowego nadal mogłaby karać firmy ubezpieczeniowe za takie opóźnienia.

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

TVN24
Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie

Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie

TVN24

Ustawa była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

Według autorów ustawy wprowadzenie fakultatywności karania zapewniłoby KNF możliwość wyboru środka, jaki byłby najbardziej właściwy do zastosowania w danej sprawie, a zarazem proporcjonalny do stwierdzonych naruszeń. Chodziło również o swobodę kształtowania polityki nadzorczej. W ocenie prezydenta rozwiązania te osłabiłyby "instytucjonalną ochronę przed bezprawnymi praktykami rynkowymi ubezpieczycieli w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych i w wysokości zgodnej z ustawowym zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej". Ponadto uchwalone zmiany mogłyby - zdaniem prezydenta - "stanowić przyczynek do wykształcenia się w najbliższej przyszłości, na masową skalę, negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych i ubezpieczonych - rolników".

pc

Autorka/Autor: jjs/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Karol NawrockiKNFUbezpieczenia
