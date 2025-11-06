Nawrocki zawetował ustawę o zmianach w ubezpieczeniach. "Osłabienie ochrony obywateli"

Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

"Ustawa to w opinii Prezydenta RP osłabienie formy ochrony obywateli przed bezprawnymi praktykami dużych korporacji finansowych. Ustawa zdejmuje z Komisji Nadzoru Finansowego – której misją jest dbanie, by rynek finansowy był bezpieczną przestrzenią dla wszystkich jej użytkowników – obowiązek obrony interesu ubezpieczonego. Regulacja mogłaby skutkować pojawieniem się negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych. Prezydent stoi na stanowisku, iż obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona obywatela" - czytamy na stronie internetowej prezydenta.

Zmiany w funkcjonowaniu firm ubezpieczeniowych

Celem zawetowanej przez głowę państwa nowelizacji była rezygnacja z obligatoryjności nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kar na firmy ubezpieczeniowe za każde opóźnienie w likwidacji szkód, nieterminowe odpowiedzi na roszczenia zagraniczne czy przewlekłe postępowania prowadzone dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepisy przewidywały jednak, że Komisja Nadzoru Finansowego nadal mogłaby karać firmy ubezpieczeniowe za takie opóźnienia.

Ustawa była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

Według autorów ustawy wprowadzenie fakultatywności karania zapewniłoby KNF możliwość wyboru środka, jaki byłby najbardziej właściwy do zastosowania w danej sprawie, a zarazem proporcjonalny do stwierdzonych naruszeń. Chodziło również o swobodę kształtowania polityki nadzorczej. W ocenie prezydenta rozwiązania te osłabiłyby "instytucjonalną ochronę przed bezprawnymi praktykami rynkowymi ubezpieczycieli w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych i w wysokości zgodnej z ustawowym zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej". Ponadto uchwalone zmiany mogłyby - zdaniem prezydenta - "stanowić przyczynek do wykształcenia się w najbliższej przyszłości, na masową skalę, negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych i ubezpieczonych - rolników".

