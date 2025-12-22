Polska coraz lepiej wypada w porównaniu z Europą. Zmiana waluty zaszkodzi?

Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Mając na uwadze obecny stopnień podobieństwa gospodarki Polski i strefy euro – w szczególności w zakresie poziomu rozwoju (mierzonego np. przez PKB per capita) – członkostwo Polski w strefie euro mogłoby stanowić źródło zaburzeń w gospodarce" - napisano.

Polska dogania strefę euro

"Obserwowane dotychczas różnice w strukturze gospodarek oraz (w mniejszym stopniu) w przebiegu cykli koniunkturalnych pomiędzy krajami rozwiniętymi a Polską są istotne, co jest jednak charakterystyczne dla procesu doganiania. W dłuższej perspektywie, dzięki wdrażaniu reform strukturalnych wzmacniających potencjał i wydajność polskiej gospodarki, powinno zaś dojść do zwiększania stopnia podobieństwa w stosunku do państw członkowskich strefy euro" - dodano.

Z Monitora wynika, że Polska utrzymała podobny poziom konwergencji realnej mierzonej w PKB per capita jak rok wcześniej.

Potrzeba więcej inwestycji

Według prognoz Komisji Europejskiej, wzrost gospodarczy w Polsce będzie najwyższy w całej UE, co świadczy o nadal dobrze działających siłach napędowych polskiej gospodarki.

"Jednak jeśli Polska ma kontynuować proces konwergencji w obecnym lub szybszym tempie w dłuższym horyzoncie czasu i dorównać do poziomu rozwoju największych krajów UE, powinna, między innymi, zwiększać inwestycje oraz w większym stopniu upodabniać ich strukturę do dużych krajów strefy euro, przede wszystkim w inwestycjach we własność intelektualną i kapitał ludzki, aby w przyszłości lepiej radzić sobie ze skutkami starzejącego się społeczeństwa w kontekście zmniejszającego się zasobu siły roboczej" - napisano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD