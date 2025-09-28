Kumulacja w Lotto rośnie

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

W sobotę, 27 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 12, 17, 20, 32 oraz 46.

Wyniki losowania Lotto

Żaden z graczy nie wytypował poprawnego zestawu sześciu liczb, zatem kumulacja rośnie z 10 mln zł do 12 mln zł.

W sobotnim losowaniu Lotto padło natomiast 86 piątek - każda o wartości 4793,30 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus w sobotę, 27 września, wylosowano następujące liczby: 12, 19, 27, 42, 43 i 48. Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padły natomiast 42 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

