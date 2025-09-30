Nowe dane o inflacji. "Największym zaskoczeniem były ceny żywności"

Glapiński o wrześniowej obniżce stóp procentowych Źródło: TVN24

W sierpniu inflacja również była na poziomie 2,9 proc. rdr.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 3,0 proc. rdr i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Ceny w Polsce. Dane GUS

GUS podał w komunikacie, że patrząc rok do roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,2 proc., nośników energii - o 2,4 proc., natomiast paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 4,9 proc.

Z kolei w porównaniu do sierpnia ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,5 proc., nośników energii wzrosły o 0,2 proc., a paliw do prywatnych środków transportu obniżyły się o 0,4 proc.

Inflacja we wrześniu 2025. Komentarze

"We wrześniu mamy pozytywną niespodziankę na inflacji, która wyniosła 2,9% r/r. Konsensus oscylował bliżej 3%. W ujęciu miesięcznym ceny nie uległy żadnej zmianie. Największym zaskoczeniem były ceny żywności, które nieoczekiwane spadły 0,5% m/m" - wskazali w mediach społecznościowych analitycy mBanku.

