Kumulacja w Eurojackpot rośnie

Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

We wtorek, 14 października, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 8, 12, 13, 49, 50 oraz 2 i 4. Ze względu na to, że nie padła główna wygrana, kumulacja rośnie do 290 mln zł.

Wygrane drugiego stopnia, w wysokości 286 652,60 euro każda, trafią do sześciu graczy - trzech z Niemiec, oraz po jednym z Danii, Holandii oraz Hiszpanii.

W Polsce odnotowano dwadzieścia jeden wygranych piątego stopnia w wysokości 35 529,10 zł każda.

Warto przypomnieć, że w Polsce od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak informuje Totalizator Sportowy, podatek ten jest automatycznie potrącany przy wypłacie nagrody i odprowadzany do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki około godz. 20:15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

