Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce

prad listwa zasilanie wlacznik wylacznik przedluzacz wtyczka shutterstock_566836174
Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu
Źródło: TVN24
Według danych Eurostatu, Polska znalazła się wśród krajów Unii Europejskiej z najszybciej rosnącymi cenami prądu w pierwszej połowie roku. Po uwzględnieniu siły nabywczej, ceny te były również jednymi z najwyższych w całej Wspólnocie.

W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych we Wspólnocie utrzymywała się na stabilnym poziomie 28,72 euro za 100 kWh, po spadku o 0,5 proc. z 28,87 euro w drugiej połowie 2024 r.

Udział podatków i opłat w rachunkach za energię elektryczną wzrósł z 24,7 proc. w drugiej połowie 2024 r. do 27,6 proc. w pierwszej połowie 2025 r.

Kraje z najwyższym i najniższym wzrostem cen prądu

Według Eurostatu Niemcy odnotowały najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszej połowie 2025 r., wynoszące 38,35 euro za 100 kWh, następnie Belgia (35,71 euro) i Dania (34,85 euro).

Natomiast najniższe ceny odnotowano na Węgrzech (10,40 euro), Malcie (12,44 euro) i w Bułgarii (13 euro).

Wzrosty i spadki

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. znaczne wzrosty cen odnotowano w Luksemburgu (31,3 proc.), Irlandii (25,9 proc.) i Polsce (20 proc.).

Największe spadki cen odnotowano natomiast w Słowenii (13,1 proc.), Finlandii (9,8 proc.) i na Cyprze (9,5 proc.).

Urząd statystyczny przekazał ponadto, że wyrażone w standardzie siły nabywczej (PPS), ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych były najwyższe w Czechach (39,16), Polsce (34,96) i we Włoszech (34,40). Najniższe ceny w PPS odnotowano na Malcie (13,68), Węgrzech (15,01) i w Finlandii (18,70). 

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ceny energii elektrycznej
