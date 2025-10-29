Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce

Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu Źródło: TVN24

W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych we Wspólnocie utrzymywała się na stabilnym poziomie 28,72 euro za 100 kWh, po spadku o 0,5 proc. z 28,87 euro w drugiej połowie 2024 r.

Udział podatków i opłat w rachunkach za energię elektryczną wzrósł z 24,7 proc. w drugiej połowie 2024 r. do 27,6 proc. w pierwszej połowie 2025 r.

Kraje z najwyższym i najniższym wzrostem cen prądu

Według Eurostatu Niemcy odnotowały najwyższe ceny energii elektrycznej w pierwszej połowie 2025 r., wynoszące 38,35 euro za 100 kWh, następnie Belgia (35,71 euro) i Dania (34,85 euro).

Natomiast najniższe ceny odnotowano na Węgrzech (10,40 euro), Malcie (12,44 euro) i w Bułgarii (13 euro).

In the first half of 2025, electricity prices for household consumers in the EU were highest in:



🇨🇿 Czechia (39.16 PPS per 100 kWh)

🇵🇱 Poland (34.96)



Lowest in:

🇲🇹 Malta (13.68)

🇭🇺 Hungary (15.01)



Learn more➡️https://t.co/WlcrD6Hjra pic.twitter.com/SyZuGCkLr5 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 29, 2025 Rozwiń Źródło: x.com

Wzrosty i spadki

W porównaniu z pierwszym półroczem 2024 r. znaczne wzrosty cen odnotowano w Luksemburgu (31,3 proc.), Irlandii (25,9 proc.) i Polsce (20 proc.).

Największe spadki cen odnotowano natomiast w Słowenii (13,1 proc.), Finlandii (9,8 proc.) i na Cyprze (9,5 proc.).

Urząd statystyczny przekazał ponadto, że wyrażone w standardzie siły nabywczej (PPS), ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych były najwyższe w Czechach (39,16), Polsce (34,96) i we Włoszech (34,40). Najniższe ceny w PPS odnotowano na Malcie (13,68), Węgrzech (15,01) i w Finlandii (18,70).

