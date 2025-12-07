Rynek mieszkań się skurczył. Zmiany w największych miastach

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań? Źródło: TVN24

Choć w skali całego kraju w listopadzie większym zainteresowaniem kupujących cieszyły się mieszkania bezpośrednio od deweloperów, to w dużych aglomeracjach zaobserwowano kurczenie się oferty lokali z rynku wtórnego.

Coraz mniej używanych mieszkań

Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że np. w Poznaniu listopad był drugim z rzędu miesiącem, w którym liczba oferowanych mieszkań używanych się zmniejszyła: w październiku o ok. 3 proc., a w listopadzie o 8 proc. Z kolei w Łodzi i w Katowicach pula dostępnych mieszkań z rynku wtórnego skurczyła się o ok. 4 proc., we Wrocławiu i Krakowie o ok 3 proc. i o ok. 1 proc. w Warszawie.

Analitycy zwrócili uwagę, że oferta używanych mieszkań w metropoliach maleje już od kwietnia, co zbiegło się z cyklem obniżek stóp procentowych i większą dostępnością kredytów mieszkaniowych. Wyliczyli, że od tego czasu rynek wtórny skurczył się: w Krakowie – o 28 proc., w Warszawie – o 27 proc., w Poznaniu – o 25 proc., a we Wrocławiu – o 24 proc.

Jak zauważyli, mimo kurczącej się puli używanych mieszkań, sprzedający nie podnosili cen, ponieważ znacząco rosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym, a wręcz przeciwnie – wielu zaczęło je obniżać już na etapie ofertowym.

Ceny nieruchomości spadają

Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w listopadzie średnia cena metra kwadratowego mieszkań z rynku wtórnego była niższa niż przed rokiem: w Krakowie – o 4 proc., w Warszawie – o 3 proc., we Wrocławiu – o 2 proc., w Poznaniu – o 1 proc.

W listopadzie średnia cena Krakowie to ok. 16,9 tys. zł/m kw., w Łodzi ok. 8,8 tys. zł/m kw., w Warszawie ok. 17,8 tys. zł/m kw. i Katowicach - ok. 11,6 tys. zł/m kw.

W trzech metropoliach średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 1 proc.: w Trójmieście – do ok. 16,4 tys. zł/m kw., we Wrocławiu – do 14,2 tys. zł/m kw., w Poznaniu – do ok. 11,8 tys. zł/m kw.

