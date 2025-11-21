Logo TVN24
Biznes
Nieruchomości

Co z cenami mieszkań? Ekonomiści o "potencjale" na rynku

shutterstock_2590924453
Rynek nieruchomości. Ceny najmu i raty kredytu
Źródło: TVN24
Do pierwszego kwartału 2026 roku ceny mieszkań mogą nadal spadać, osiągając poziom nawet o 2 procent niższy niż obecnie - prognozują ekonomiści Pekao. Zdaniem analityków od drugiego kwartału przyszłego roku trend się odwróci i mieszkania znów zaczną drożeć.

Bank przypomniał, że NBP w czwartek opublikował dane za trzeci kwartał 2025 r., które wskazują na stabilizację cen mieszkań - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym - obserwowaną już od kilku kwartałów.

Zgodnie z tymi danymi, w siedmiu największych miastach Polski ceny w ujęciu kwartalnym spadły nominalnie o 0,7 proc. na obu segmentach rynku. Średnia cena za mkw na rynku pierwotnym utrzymuje się w okolicy 14,3 tys. zł., na rynku wtórnym ok. 13,5 tys.

Czytaj też: O niemal jedną trzecią wzrosła sprzedaż mieszkań na siedmiu największych rynkach

"Potencjał do dalszego spadku", a potem wzrost

Przedstawiciele Pekao zaznaczyli, że wyhamowaniu wzrostów cen sprzyjały w ostatnich kwartałach czynniki makroekonomiczne.

"Ukazujące się z dużym opóźnieniem efekty wysokich realnych stóp procentowych (dodatnich dopiero od 2024 r. wskutek szybszego spadku inflacji niż stóp NBP), wysoka podaż (liczba - red.) mieszkań, wygaśnięcie wpływu programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., czy też spadek inflacji towarów przemysłowych i budowlanych, ograniczający koszty deweloperów. Nie został też ostatecznie wprowadzony kolejny program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych" - zauważyli analitycy banku.

"Biorąc pod uwagę nasze założenia dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce, uważamy, że ceny mieszkań mają potencjał do dalszego spadku aż do I kwartału 2026 roku, kiedy średnia cena (transakcyjna z rynku pierwotnego dla 7 największych miast) powinna spaść nawet poniżej 14 tys. zł za mkw., czyli będzie o ponad 2 proc. niższa względem obecnych poziomów. Prognozujemy, że od II kwartału 2026 r. ceny mieszkań ponownie zaczną rosnąć" - ocenili analitycy Pekao.

Pieniądze

Zdolność kredytowa wzrośnie

Podkreślili, że niższe stopy procentowe poprawią zdolność kredytową gospodarstw domowych, podbiją nastroje i zwiększą zainteresowanie kredytem mieszkaniowym.

"Już teraz miesięczna liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych przekracza 20 tys., zbliżając się do poziomów z boomów kredytowych z 2021 i 2023 r. Wzrośnie również przekonanie kupujących, że ceny mogą ponownie ruszyć w górę wraz z poprawą dostępności finansowania" - podsumowali.

Rada Polityki Pieniężnej w listopadzie dokonała piątej obniżki stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,50 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,25 proc.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w I półroczu tego roku osiągnął 3,29 mld zł.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fotokon/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica