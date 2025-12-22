Logo TVN24
Najnowsze

Sprzedaż detaliczna w Polsce. Najnowsze dane

market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Prezes NBP: wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem NBP w kolejnych latach
Źródło: youtube.com/NBP
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2025 r. wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 3,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz spadek o 3,1 proc. w ujęciu mdm.

Największy wzrost odnotowano w kategoriach: meble, rtv, agd (o 16,6 proc.), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 12,9 proc.), tekstylia, odzież, obuwie (o 12,2 proc.). Spadek nastąpił w grupach prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,2 proc) oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,9 proc.).

W listopadzie 2025 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 6,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.

W okresie styczeń-listopad 2025 r. sprzedaż wzrosła o 4,4 proc. w skali roku, w 2024 r. w tym samym okresie odnotowano zwyżkę. o 2,7 proc.

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sklep Sprzedaż detaliczna Gospodarka Inflacja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica