Sprzedaż detaliczna w Polsce. Najnowsze dane

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 3,9 proc. oraz spadek o 3,1 proc. w ujęciu mdm.

Największy wzrost odnotowano w kategoriach: meble, rtv, agd (o 16,6 proc.), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 12,9 proc.), tekstylia, odzież, obuwie (o 12,2 proc.). Spadek nastąpił w grupach prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,2 proc) oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,9 proc.).

W listopadzie 2025 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 6,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2025 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,1%. Największy wzrost w grupach: „meble, rtv, agd”, „pojazdy samochodowe, motocykle, części”, „tekstylia, odzież, obuwie”.



W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.

W okresie styczeń-listopad 2025 r. sprzedaż wzrosła o 4,4 proc. w skali roku, w 2024 r. w tym samym okresie odnotowano zwyżkę. o 2,7 proc.

