Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa

W czwartek w komunikacie prasowym rosyjski koncern naftowy Łukoil poinformował, że otrzymał i zaakceptował ofertę zakupu jego zagranicznych aktywów od zarejestrowanej na Cyprze spółki Gunvor.

"Umowa dotyczy przejęcia 100 proc. udziałów w LUKOIL International GmbH" - poinformowała rosyjska spółka naftowa. Strony uzgodniły kluczowe warunki umowy, a Rosjanie zobowiązali się nie prowadzić negocjacji z innymi potencjalnymi nabywcami. Przedstawiciele Łukoil po raz kolejny podkreślili, że sprzedaż zagranicznych aktywów spółki związana jest z "wprowadzeniem przez niektóre państwa wobec spółki środków ograniczających".

Ponadto w komunikacie przekazano, że do sfinalizowania transakcji, a konkretnie do zawarcia wiążącej umowy, konieczne jest uzyskanie zgody Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA, a także, w razie potrzeby, "innych licencji, zezwoleń i zgód w innych krajach".

Gigant w branży

Gunvor jest jednym z największych na świecie podmiotów handlujących ropą naftową i produktami naftowymi oraz znaczącym graczem na rynku skroplonego gazu ziemnego. Jednym z założycieli konsorcjum był miliarder Giennadij Timczenko, który w marcu 2014 roku w konsekwencji aneksji przez Rosję Krymu został wpisany na listę sankcyjną Stanów Zjednoczonych. Powodem były jego bliskie powiązania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Gunvor nie ma zewnętrznych udziałowców. 84,2 proc. akcji posiada drugi z założycieli firmy – prezes Torbjörn Törnqvist. Pozostałe udziały są przechowywane w funduszu świadczeń pracowniczych.

Łukoil jest obecnie zaangażowany w projekty w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Egipcie, Kamerunie, Nigerii, Ghanie, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Republice Konga. Firma posiada również rafinerie w Bułgarii, Rumunii i Holandii oraz prawie 2,5 tys. stacji benzynowych w różnych krajach, w tym w państwach Unii Europejskiej, Gruzji i krajach Bałkanów.

Rząd USA wprowadził sankcje przeciwko największym rosyjskim koncernom naftowym, Łukoil i Rosnieft, oraz ich 34 spółkom zależnym. Restrykcje mają zmusić Kreml do zaakceptowania propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zamrożenia działań bojowych na obecnej linii frontu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

