Co mają ze sobą wspólnego Dua Lipa i Elton John? Obawiają się tego samego

Sir Elton John, Coldplay, Sir Paul McCartney, Robbie Williams, Dua Lipa, Florence Welch i Sir Ian McKellen - wszystkich łączy to, że są brytyjskimi artystami. Mają także jeden wspólny cel - obrona swoich praw przed kradzieżą swoich utworów przez sztuczną inteligencję. Łącznie ponad 400 osób podpisało się pod apelem do brytyjskiego premiera o zaktualizowanie przepisów dotyczące praw autorskich.

Dua Lipa, Elton John, Sir Ian McKellen i Florence Welch znaleźli się na liście gwiazd wzywających brytyjskiego premiera do aktualizacji przepisów dotyczących praw autorskich w sposób chroniący ich przed sztuczną inteligencją.

Artyści walczą o swoje

Artyści chcą, aby premier poparł poprawkę do Ustawy o Danych, która wymagałaby od programistów przejrzystości wobec właścicieli praw autorskich w zakresie wykorzystywania ich materiałów do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

- Chcemy, aby nasze branże kreatywne i firmy zajmujące się sztuczną inteligencją rozkwitały, dlatego też konsultujemy pakiet środków, które, mamy nadzieję, będą działać dla obu stron - powiedział rzecznik rządu. - Jesteśmy pewni, że żadne zmiany nie będą brane pod uwagę, dopóki nie będziemy w pełni przekonani, że będą one korzystne dla twórców - dodał.

Inni sygnatariusze to pisarz Kazuo Ishiguro, dramaturdzy David Hare i Tom Stoppard, piosenkarka Kate Bush, a także reżyser i scenarzysta Richard Curtis (twórca m.in. "Czterech wesel i pogrzebu" oraz "To właśnie miłość").

Oświadczyli, że odpowiedzią na ich obawy jest poparcie rządu dla poprawki zaproponowaną przez baronową Beeban Kidron przed kluczowym głosowaniem w Izbie Lordów w poniedziałek. BBC stwierdza, że pozwoliłaby ona na to, że "zarówno deweloperom sztucznej inteligencji jaki i twórcom (w znaczeniu artyści - przyp. red.) na opracowanie takich systemów licencjonowania, które pozwolą (istnieć - przyp. red.) treściom tworzonym przez ludzi w przyszłości".

Czy to zaszkodzi brytyjskiej gospodarce?

Julia Willemyns, współzałożycielka think tanku Centre for British Progress, powiedziała, że takie propozycje mogą utrudnić rozwój Wielkiej Brytanii.

ChatGPT od firmy OpenAI to jeden z najpopularniejszych modeli tzw. generatywnej sztucznej inteligencji.

ChatGPT od firmy OpenAI to jeden z najpopularniejszych modeli tzw. generatywnej sztucznej inteligencji. T. Schneider / Shutterstock

List pojawia się w obliczu rosnącego zaniepokojenia artystów włączeniem ich dzieł i materiałów chronionych prawem autorskim do danych wykorzystywanych do tworzenia generatywnych systemów sztucznej inteligencji.

Prawo do "rezygnacji"

W lutym artyści, w tym Annie Lennox i Damon Albarn (Blur, Gorillaz), wydali cichy album, aby zaprotestować przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w prawie autorskim. Zawierał on nagrania dźwiękowe pustych studiów i przestrzeni, w których odbywają się występy, ukazujące obawy artystów co do potencjalnych skutków proponowanej zmiany prawa.