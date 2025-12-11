Logo TVN24
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje

parking samochody
Wygaszanie samochodów spalinowych może zostać odłożone w czasie. Rok 2035 stoi pod znakiem zapytania
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Komisja Europejska rozważa zmiany w zakazie sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi - poinformowała w czwartek agencja Bloomberga. Ma to związek z naciskami ze strony części największych państw regionu.

Komisja Europejska ma w przyszłym tygodniu przedstawić zmiany w swoich przepisach, których celem jest odejście sektora motoryzacyjnego od paliw kopalnych (np. ropy). Kilka rządów i producentów samochodów, od Włoch po Polskę, twierdzi, że planowane odejście od obecnej technologii jest zbyt agresywne i grozi zniszczeniem jednej z głównych gałęzi przemysłu w regionie.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym"

Niedawno kilku europejskich premierów - Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Węgier i Włoch - zaapelowało do Komisji Europejskiej o złagodzenie zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku, nie rezygnując przy tym z celów klimatycznych. "Jesteśmy w punkcie zwrotnym zarówno dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu podzespołów samochodowych, jak i dla europejskich działań na rzecz klimatu" - napisali.

We wrześniu także kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos w tej samej sprawie.  - Nie możemy ryzykować, że transformacja doprowadzi do załamania naszej głównej gałęzi gospodarki - mówił.

Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), pod koniec 2024 roku zwracał uwagę, że europejski sektor motoryzacyjny znalazł się w kryzysie, z którego nie wyjdzie bez zmian w unijnej polityce. - Trzeba usiąść do stołu. (...) To ostatni dzwonek - komentował. Jego zdaniem cele i postulaty, które przyświecały "urzędowo zadekretowanemu" przestawieniu się europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na elektromobilność były wzniosłe, ale przy ich wytyczaniu nie wzięto pod uwagę rzeczywistości, choćby tego, że w wyścigu technologicznym w segmencie pojazdów elektrycznych Europa została w tyle za Chinami, które przez lata przeznaczały na to gigantyczne kwoty z budżetu państwa.

Nowy pomysł Brukseli

Źródła Bloomberga podają, że nowa strategia Komisji zakłada umożliwienie przedłużenia o pięć lat stosowania silników spalinowych w pojazdach hybrydowych typu plug-in i pojazdach o większym zasięgu. Będzie to możliwe pod warunkiem, że będą one opierać się na zaawansowanych biopaliwach i tzw. e-paliwach, wytwarzanych przy użyciu wychwyconego CO2 i energii odnawialnej, a także wykorzystywania do produkcji aut ekologicznej stali.

W KE trwają dyskusje nad liczbą tego typu pojazdów dopuszczonych na rynek, a także dopracowywane są kluczowe szczegóły techniczne dotyczące e-paliw i zaawansowanych biopaliw.

Taki projekt ma nadal umożliwiać UE dążenie do zerowej emisji w nowych samochodach osobowych do 2035 r., w zależności od dokładnych parametrów propozycji. Uwzględni także obawy kilku krajów produkujących samochody i części, które wzywały do stosowania po tej dacie czystych technologii innych niż pojazdy wyłącznie elektryczne.

Według źródeł w KE trwają nadal dyskusje nad projektem i szczegóły mogą jeszcze ulec zmianie. Komisja ma politykę niekomentowania projektów rozporządzeń.

Obawy organizacji ekologicznych

Choć producenci samochodów zyskają więcej czasu na przejście na pojazdy w pełni elektryczne, wśród grup ekologicznych pojawią się obawy, że zmiany te stworzą nowe luki, które podważą ambicje klimatyczne Europy i stwarzają ryzyko pozostawienia kluczowych producentów samochodów w regionie w tyle za Chinami pod względem produkcji aut bezemisyjnych.

Chociaż e-paliwa mogą teoretycznie być neutralne dla klimatu, są drogie, a na dodatek technologia ich produkcji jest na wczesnym etapie rozwoju.

Auta elektryczne w firmach

Pakiet, który ma się pojawić w przyszłym tygodniu, odroczy także plany zaostrzenia sposobu obliczania emisji gazów cieplarnianych przez samochody hybrydowe typu plug-in.

Towarzyszyć ma mu także propozycja zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych we flotach przedsiębiorstw oraz zmian w przepisach dotyczących emisji gazów cieplarnianych przez pojazdy ciężarowe.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

samochody spalinoweKomisja Europejska
