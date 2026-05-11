Takie będą ceny paliw we wtorek. Jest komunikat

temat paliwa
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
Źródło: TVN24
Od wtorku, 12 maja, zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki benzyna i olej napędowy mają być tańsze niż dzień wcześniej.

Jak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 12 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,30 zł za litr;
  • Pb98 - 6,81 zł za litr;
  • ON - 6,93 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw wyliczane są na podstawie określonej formuły, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach paliw

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,35 zł, benzyny 98 - 6,85 zł, a oleju napędowego -7,03 zł.

Pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, 31 marca, ceny kształtowały się na poziomie: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek, 12 maja.

Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Minister energii o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Co się składa na cenę paliwa?
Co się składa na cenę paliwa?
Źródło: PAP/Michał Czernek

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
