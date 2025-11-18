Logo TVN24
Biznes
Moto

Skokowy wzrost opłat. Jest projekt

Maciej Michałek: proces przeganiania Zachodu przez chińską motoryzację trwa już prawie 50 lat
Źródło: TVN24+
Opłaty za przejazd drogami płatnymi dla ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów wzrosną o 40–42 procent w zależności od normy emisji spalin i masy całkowitej - wynika z projektu rozporządzenia zamieszczonego we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Poszerzona sieć płatnych dróg

W uzasadnieniu do projektu podtrzymano wcześniejsze informacje resortu finansów, który przed miesiącem zapowiedział, że sieć dróg płatnych objętych elektronicznym poborem opłat zostanie rozszerzona o ok. 645 km. O ile wtedy resort informował, że rozporządzenie ma wejść w życie 1 grudnia tego roku, to w opublikowanym we wtorek uzasadnieniu podano, że nowe regulacje mają wejść w życie 1 lutego przyszłego roku.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, w tym roku planowane wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść prawie 3,9 mld zł, a w przyszłym roku mają wzrosnąć do prawie 6,6 mld zł.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że głównym jego celem jest zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), aby zapewnić finansowanie na dalszy rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej; podwyższenie stawek ma na celu ich urealnienie i dostosowanie do średnich stawek europejskich, z korzyścią dla konkurencyjności transportu kolejowego i względów ekologicznych.

Systemem e-TOLL objętych jest około 5225 km sieci dróg płatnych
Źródło: System e-Toll
Źródło: System e-Toll

Więcej dróg płatnych w Polsce

Aktualnie opłata elektroniczna jest pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po planowanym rozszerzeniu opłata będzie pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km) autostrad, dróg ekspresowych i wybranych odcinków dróg krajowych klasy GP i G.

Wśród nowych odcinków znalazły się m.in. fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, drogi S1 na odcinkach Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec–Węgierska Górka, a także odcinki tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Do objęcia opłatą wytypowano również fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie ubiegłego roku o ok. 1600 km.

Stawki opłat w Polsce

Obecnie stawki opłat elektronicznych na autostradach i drogach ekspresowych (klasa A i S) wynoszą od 0,29 do 0,76 zł za kilometr, w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu. Najniższe stawki - 0,29 zł/km (do 12 t i autobusy) oraz 0,40 zł/km (powyżej 12 t) – obowiązują dla pojazdów spełniających normę minimum EURO 5, natomiast najwyższe, czyli 0,57 - 0,76 zł/km, płacą najstarsze ciężarówki i autobusy w klasie maksymalnie EURO 2.

Wysokość opłat na autostradach i drogach ekspresowych
Źródło: e-toll.gov.pl
Źródło: e-toll.gov.pl

Na drogach krajowych (klasa GP i G) stawki w tym samym okresie są niższe i wynoszą od 0,24 do 0,59 zł za kilometr. Najmniejsze opłaty - 0,24 zł/km dla pojazdów od 3,5 do 12 t oraz autobsów dotyczą klasy minimum EURO 5, a najwyższe, sięgające 0,59 zł/km aut o klasie emisji do EURO 2.

Wysokość opłat na drogach krajowych
Źródło: e-toll.gov.pl
Źródło: e-toll.gov.pl

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

