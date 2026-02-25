Nowe przepisy drogowe od marca 2026. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy

"Nie mówiłem o tym w mediach, ale kilka miesięcy temu straciłem na trzy miesiące prawo jazdy"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zmiany, które wejdą w życie 3 marca, to efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mobilność młodych osób.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym 2026

Jedną z kluczowych zmian będzie odbieranie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Dotychczas prawo jazdy za tzw. 50 plus można było stracić, przekraczając prędkość na terenie zabudowanym, jednak z uwagi na statystyki, które pokazują, że większość ofiar śmiertelnych to skutek wypadków drogowych poza obszarem zabudowanym, spowodowanych jazdą z nadmierną prędkością, przepis ten rozszerzono.

Osoba kierująca pojazdem, pomimo zatrzymania jej prawa jazdy lub elektronicznego prawa jazdy, będzie karana cofnięciem uprawnień, a nie - jak wcześniej - jedynie przedłużeniem zakazu do sześciu miesięcy. Chodzi o wyeliminowanie częstego łamania zakazu jazdy samochodem w okresie zatrzymanego prawa jazdy.

Młodzi kierowcy wyjadą na drogi

Oczekiwaną przez młodych zmianą jest możliwość otrzymania prawa jazdy kat. B przez osoby, które osiągnęły wiek 17 lat. Tacy młodzi kierowcy będą mogli jeździć z doświadczonym kierowcą opiekunem.

Jak wyjaśniał resort, obniżenie dolnej granicy wiekowej odbywa się na wzór innych państw Unii Europejskiej. "Prawo jazdy kategorii B jest wydawane 17-latkom m.in. w Austrii, Estonii, Francji, Danii, Luksemburgu, Holandii oraz w Niemczech" - wskazywali autorzy nowelizacji.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami młody kierowca do ukończenia 18. roku życia będzie korzystał z prawa jazdy na specjalnych zasadach. Prawo jazdy 17-latka będzie ważne tylko w Polsce, a jego uzyskanie będzie się wiązało z doskonaleniem umiejętności kierowania pojazdem podczas obowiązkowej jazdy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Taki obowiązek będzie istniał przez pół roku od otrzymania prawa jazdy lub do uzyskania pełnoletności.

Opiekun będzie musiał mieć ukończone co najmniej 25 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat. Nie może mieć również zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w ciągu ostatnich 5 lat. Zgodnie z odrębnymi przepisami policja podczas kontroli drogowej będzie mogła zbadać opiekuna podróżującego na siedzeniu pasażera na zawartość alkoholu - opiekun nie może znajdować się pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków.

Do czasu ukończenia 18 lat młody kierowca nie będzie mógł także przewozić osób taksówką ani wykonywać transportu drogowego rzeczy, np. jako kurier.

Okres próbny dla nowych kierowców

Regulacja od marca wprowadzi również dwuletni okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, a w przypadku młodych kierowców - trzyletni okres próbny lub do ukończenia przez kierowcę 20 lat.

Podczas okresu próbnego kierującego pojazdem będzie obowiązywał limit 0,0 promila alkoholu we krwi lub 0,0 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza oraz 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie.

Autorzy projektu wskazywali, że kierowca, który w okresie próbnym przekroczy liczbę 12 punktów karnych, będzie miał obowiązek ukończenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Popełnienie dwóch wykroczeń w okresie próbnym będzie skutkowało wydłużeniem go o 2 lata.

Zmianą postulowaną przez rolników, która również wejdzie w życie już w przyszłym tygodniu, jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Entuzjaści tej zmiany argumentowali, że obecnie ciągniki rolnicze są nowoczesne i o wiele bezpieczniejsze niż dawniej oraz są przystosowane do poruszania się ze znacznie większą prędkością.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Wiktor Knowski/ams