Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Nowe przepisy drogowe od marca 2026. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy

Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie mówiłem o tym w mediach, ale kilka miesięcy temu straciłem na trzy miesiące prawo jazdy"
Ważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym wchodzą w życie na początku marca 2026. Nowe regulacje pozwolą na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych. Jednocześnie przepisy umożliwią kierowanie samochodem od 17. roku życia.

Zmiany, które wejdą w życie 3 marca, to efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mobilność młodych osób.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym 2026

Jedną z kluczowych zmian będzie odbieranie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Dotychczas prawo jazdy za tzw. 50 plus można było stracić, przekraczając prędkość na terenie zabudowanym, jednak z uwagi na statystyki, które pokazują, że większość ofiar śmiertelnych to skutek wypadków drogowych poza obszarem zabudowanym, spowodowanych jazdą z nadmierną prędkością, przepis ten rozszerzono.

Osoba kierująca pojazdem, pomimo zatrzymania jej prawa jazdy lub elektronicznego prawa jazdy, będzie karana cofnięciem uprawnień, a nie - jak wcześniej - jedynie przedłużeniem zakazu do sześciu miesięcy. Chodzi o wyeliminowanie częstego łamania zakazu jazdy samochodem w okresie zatrzymanego prawa jazdy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w ogrodzenie

Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w ogrodzenie

TVN24
Prawem jazdy cieszył się kilka godzin

Prawem jazdy cieszył się kilka godzin

TVN24

Młodzi kierowcy wyjadą na drogi

Oczekiwaną przez młodych zmianą jest możliwość otrzymania prawa jazdy kat. B przez osoby, które osiągnęły wiek 17 lat. Tacy młodzi kierowcy będą mogli jeździć z doświadczonym kierowcą opiekunem.

Jak wyjaśniał resort, obniżenie dolnej granicy wiekowej odbywa się na wzór innych państw Unii Europejskiej. "Prawo jazdy kategorii B jest wydawane 17-latkom m.in. w Austrii, Estonii, Francji, Danii, Luksemburgu, Holandii oraz w Niemczech" - wskazywali autorzy nowelizacji.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami młody kierowca do ukończenia 18. roku życia będzie korzystał z prawa jazdy na specjalnych zasadach. Prawo jazdy 17-latka będzie ważne tylko w Polsce, a jego uzyskanie będzie się wiązało z doskonaleniem umiejętności kierowania pojazdem podczas obowiązkowej jazdy w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Taki obowiązek będzie istniał przez pół roku od otrzymania prawa jazdy lub do uzyskania pełnoletności.

Opiekun będzie musiał mieć ukończone co najmniej 25 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B od co najmniej 5 lat. Nie może mieć również zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w ciągu ostatnich 5 lat. Zgodnie z odrębnymi przepisami policja podczas kontroli drogowej będzie mogła zbadać opiekuna podróżującego na siedzeniu pasażera na zawartość alkoholu - opiekun nie może znajdować się pod wpływem ani alkoholu, ani narkotyków.

Do czasu ukończenia 18 lat młody kierowca nie będzie mógł także przewozić osób taksówką ani wykonywać transportu drogowego rzeczy, np. jako kurier.

Okres próbny dla nowych kierowców

Regulacja od marca wprowadzi również dwuletni okres próbny dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, a w przypadku młodych kierowców - trzyletni okres próbny lub do ukończenia przez kierowcę 20 lat.

Podczas okresu próbnego kierującego pojazdem będzie obowiązywał limit 0,0 promila alkoholu we krwi lub 0,0 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza oraz 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie.

Autorzy projektu wskazywali, że kierowca, który w okresie próbnym przekroczy liczbę 12 punktów karnych, będzie miał obowiązek ukończenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Popełnienie dwóch wykroczeń w okresie próbnym będzie skutkowało wydłużeniem go o 2 lata.

Zmianą postulowaną przez rolników, która również wejdzie w życie już w przyszłym tygodniu, jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h. Entuzjaści tej zmiany argumentowali, że obecnie ciągniki rolnicze są nowoczesne i o wiele bezpieczniejsze niż dawniej oraz są przystosowane do poruszania się ze znacznie większą prędkością.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Prawo jazdypraworuch drogowy
Zobacz także:
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Są warci miliony. Oto najcenniejsi prezesi na polskiej giełdzie
Rynki
Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa
Rynki
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
"Historyczny wynik". Aż siedem polskich startupów
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Teheran, Iran
"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego
Ze świata
Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: będzie pożyczka dla Ukrainy. Węgry zapowiadają blokadę
Ze świata
shutterstock_2044480022
300 milionów do wygrania w Eurojackpot. Polak z milionowym kuponem
Pieniądze
Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem
Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni
Ze świata
pap_20240625_3MC
FedEx żąda zwrotu za cła Trumpa. To może być początek fali pozwów
Ze świata
Wenezuela, ropa, tankowiec
Kończy im się paliwo, na ratunek płynie chiński tankowiec z rosyjską ropą
Ze świata
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
Rynki
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
Milionowe sankcje dla Reddita. Bezprecedensowa decyzja brytyjskiego regulatora
Tech
NYSE
Nvidia pod presją inwestorów. Wyniki firmy testem dla rynku AI
Tech
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
Z kraju
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Sztokholm, jesień, zima
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża
Dla pracownika
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Nowy sposób walki z bezdomnością zwierząt. Jest decyzja
Z kraju
Bitcoin
Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw
Rynki
Donald Trump podpisuje rozporządzenie wprowadzające cła
Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła
Ze świata
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
Ze świata
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania
Od środy nowe zasady podróży do Wielkiej Brytanii
Turystyka
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Wielki problem rodziców. Jak uchronić dziecko przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata?
Jan Sowa
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
Ze świata
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
TVN24
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
Najnowsze
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica