Koniec fabryki. Pierwsza taka decyzja w historii niemieckiego giganta

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"

Drezdeński zakład Volkswagena, znany jako Szklana Manufaktura, został otwarty w 2001 roku jako pokazowa fabryka o szklanych ścianach, mająca prezentować możliwości technologiczne koncernu.

Początkowo montowano tam model VW Phaeton, następnie elektrycznego e-Golfa, a ostatnio kompaktowe auto na prąd - ID.3. Produkcja w tej fabryce zawsze miała niewielką skalę – od 2002 roku powstało tam łącznie poniżej 200 tys. pojazdów, czyli mniej niż połowę tego, ile główna fabryka VW w Wolfsburgu wytwarza w ciągu jednego roku.

Decyzja o zamknięciu "absolutnie konieczna"

We wtorek 16 grudnia (zgodnie z planem ogłoszonym wcześniej) linia produkcyjna w Dreźnie zostanie zatrzymana. "Financial Times" informował wcześniej, że ostatnim samochodem zmontowanym w zakładzie będzie czerwony Volkswagen ID.3 GTX. Auto to – podpisane przez pracowników – ma pozostać na terenie fabryki jako pamiątkowy egzemplarz dla zwiedzających.

- Decyzja o zakończeniu produkcji w Szklanej Manufakturze po ponad 20 latach nie była łatwa – stwierdził Thomas Schaefer, dyrektor generalny marki Volkswagen.

- Z perspektywy ekonomicznej była ona jednak absolutnie konieczna – dodał, zaznaczając, że utrzymywanie nierentownej produkcji nie miało uzasadnienia biznesowego.

W porozumieniu z radą zakładową koncern zagwarantował, że około 230 pracownikom fabryki w Dreźnie zaproponowane zostaną pakiety osłonowe – m.in. możliwość przejścia na inne stanowiska w ramach grupy VW, programy wcześniejszych emerytur lub odprawy finansowe.

Szklana Manufaktura - Drezno Źródło: Volkswagen AG

Słaby popyt i cła

Decyzja o zamknięciu fabryki tu trudny moment dla Volkswagena - największego producenta samochodów w Europie. Zarząd firmy już wcześniej sygnalizował możliwość redukcji zdolności produkcyjnych z powodu niższej niż oczekiwano sprzedaży w Europie i Chinach oraz presji taryf celnych w USA, które podnoszą koszty eksportu pojazdów.

W 2024 roku informowano, że VW może zamknąć aż trzy niemieckie fabryki i tym samym zlikwidować dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Finalnie - po rozmowach ze związkami zawodowymi - zarząd VW ogłosił, że wycofuje się z żądania obniżki płac o 10 procent, jednocześnie zapowiedziano "radykalne zmiany w działalności w Niemczech", obejmujące "ostre" zmniejszenie mocy produkcyjnych oraz zwolnienie do 2030 roku 35 tysięcy pracowników.

"New York Times" zwrócił uwagę, że kłopoty Volkswagena odzwierciedlają sytuację niemieckiej gospodarki, która skurczyła się w latach 2023 i 2024, a w tym roku pozostaje w stagnacji.

Likwidacja 35 tysięcy stanowisk pracy. Gigant porozumiał się ze związkami

Przekształcenie fabryki w centrum badań i innowacji

Volkswagen planuje przekształcenie dotychczasowej drezdeńskiej fabryki w centrum badawczo-rozwojowe. Władze Saksonii i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie mają współpracować z firmą nad projektem kampusu technologicznego, który ma koncentrować się na sztucznej inteligencji, robotyce oraz projektowaniu i produkcji mikrochipów.

Fabryka ma stać się miejscem nowych inwestycji i potencjalnych miejsc pracy w obszarze innowacji, co ma częściowo zrekompensować zakończenie dotychczasowej produkcji pojazdów.

