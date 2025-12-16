Logo TVN24
Moto

Koniec fabryki. Pierwsza taka decyzja w historii niemieckiego giganta

shutterstock_1087980230
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Volkswagen zakończy we wtorek produkcję samochodów w swojej fabryce w Dreźnie, co oznacza pierwszą w 88-letniej historii koncernu likwidację zakładu produkcyjnego w Niemczech. To efekt słabnącego popytu, spadków sprzedaży na kluczowych rynkach oraz rosnących kosztów związanych między innymi z taryfami nałożonymi przez USA, które negatywnie wpływają na wyniki firmy.

Drezdeński zakład Volkswagena, znany jako Szklana Manufaktura, został otwarty w 2001 roku jako pokazowa fabryka o szklanych ścianach, mająca prezentować możliwości technologiczne koncernu.

Początkowo montowano tam model VW Phaeton, następnie elektrycznego e-Golfa, a ostatnio kompaktowe auto na prąd - ID.3. Produkcja w tej fabryce zawsze miała niewielką skalę – od 2002 roku powstało tam łącznie poniżej 200 tys. pojazdów, czyli mniej niż połowę tego, ile główna fabryka VW w Wolfsburgu wytwarza w ciągu jednego roku.

Decyzja o zamknięciu "absolutnie konieczna"

We wtorek 16 grudnia (zgodnie z planem ogłoszonym wcześniej) linia produkcyjna w Dreźnie zostanie zatrzymana. "Financial Times" informował wcześniej, że ostatnim samochodem zmontowanym w zakładzie będzie czerwony Volkswagen ID.3 GTX. Auto to – podpisane przez pracowników – ma pozostać na terenie fabryki jako pamiątkowy egzemplarz dla zwiedzających.

- Decyzja o zakończeniu produkcji w Szklanej Manufakturze po ponad 20 latach nie była łatwa – stwierdził Thomas Schaefer, dyrektor generalny marki Volkswagen.

- Z perspektywy ekonomicznej była ona jednak absolutnie konieczna – dodał, zaznaczając, że utrzymywanie nierentownej produkcji nie miało uzasadnienia biznesowego.

W porozumieniu z radą zakładową koncern zagwarantował, że około 230 pracownikom fabryki w Dreźnie zaproponowane zostaną pakiety osłonowe – m.in. możliwość przejścia na inne stanowiska w ramach grupy VW, programy wcześniejszych emerytur lub odprawy finansowe.

Szklana Manufaktura - Drezno
Szklana Manufaktura - Drezno
Źródło: Volkswagen AG

Słaby popyt i cła

Decyzja o zamknięciu fabryki tu trudny moment dla Volkswagena - największego producenta samochodów w Europie. Zarząd firmy już wcześniej sygnalizował możliwość redukcji zdolności produkcyjnych z powodu niższej niż oczekiwano sprzedaży w Europie i Chinach oraz presji taryf celnych w USA, które podnoszą koszty eksportu pojazdów.

W 2024 roku informowano, że VW może zamknąć aż trzy niemieckie fabryki i tym samym zlikwidować dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Finalnie - po rozmowach ze związkami zawodowymi - zarząd VW ogłosił, że wycofuje się z żądania obniżki płac o 10 procent, jednocześnie zapowiedziano "radykalne zmiany w działalności w Niemczech", obejmujące "ostre" zmniejszenie mocy produkcyjnych oraz zwolnienie do 2030 roku 35 tysięcy pracowników.

"New York Times" zwrócił uwagę, że kłopoty Volkswagena odzwierciedlają sytuację niemieckiej gospodarki, która skurczyła się w latach 2023 i 2024, a w tym roku pozostaje w stagnacji.

Likwidacja 35 tysięcy stanowisk pracy. Gigant porozumiał się ze związkami
Przekształcenie fabryki w centrum badań i innowacji

Volkswagen planuje przekształcenie dotychczasowej drezdeńskiej fabryki w centrum badawczo-rozwojowe. Władze Saksonii i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie mają współpracować z firmą nad projektem kampusu technologicznego, który ma koncentrować się na sztucznej inteligencji, robotyce oraz projektowaniu i produkcji mikrochipów.

Fabryka ma stać się miejscem nowych inwestycji i potencjalnych miejsc pracy w obszarze innowacji, co ma częściowo zrekompensować zakończenie dotychczasowej produkcji pojazdów.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Financial Times, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica