Moto

My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"

warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Inteligentne samochody z Chin. Ekspert o zagrożeniach
Źródło: TVN24
Problemem są dane nieosobowe, czyli wszystko, co samochód widzi, skanuje i przetwarza wokół siebie. To tworzy bardzo duże zagrożenie wywiadowcze - mówił w TVN24 Jakub Jakóbowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Podkreślił, że na to ryzyko "wskazują sami Chińczycy".

- Dzisiaj widzimy na wjazdach do polskich miast salony chińskich marek praktycznie wszędzie. Myślę, że na ulicach te auta są najwidoczniejsze. Widoczne są też w rozmowach. Myślę, że przy niejednym świątecznym stole będzie o nich mowa. Prawda jest taka, że Chińczycy robią dość dobre i tanie samochody. One wdzierają się na rynki nie tylko Polski, ale wielu państw europejskich i świata - mówił ekspert w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24.

Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport

Maciej Michałek

Jakóbowski: ta kwestia jest fundamentalna

Według badania Ośrodka Studiów Wschodnich udział chińskich aut osobowych w sprzedaży w Polsce po pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku osiągnął około 7 proc., a w samym październiku przekroczył 10 proc.

- W lipcu tego roku mieliśmy okazję jako Ośrodek Studiów Wschodnich być w Chinach. Byliśmy w centrum zarządzania danymi miasta Szanghaj. To była wielka sala z wielkim ekranem, na którym pokazana była mapa i statystyki z 1,5 miliona samochodów, które podpięte były do tego hubu danych - z wszelkimi statystykami, jakie można sobie wyobrazić - ponad 150 parametrów przesyłanych w trybie ciągłym. Powiem szczerze: wyszliśmy stamtąd z przekonaniem, że kwestia tego, w jaki sposób dane z chińskich samochodów są przetwarzane, to jest sprawa fundamentalna. Takie są też wnioski naszego raportu - podkreślał Jakóbowski.

Chińskie samochody w Polsce w 2025 roku
Chińskie samochody w Polsce w 2025 roku

- Większość ryzyk związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem danych - zarówno dla infrastruktury państwowej, jak i obywateli - zidentyfikowali sami Chińczycy. Chińskie państwo uważa, że zagraniczne inteligentne samochody na ich drogach to fundamentalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. I byli uprzejmi podzielić się ze światem bardzo szczegółową analizą tego, jakiego rodzaju dane zbierają te samochody i jakie rodzaje zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa się z tym wiążą - mówił.

- Lektura, powiem szczerze, jest porażająca - dodał.

Ekspert: ryzyka związane ze zbieraniem danych przez samochody zidentyfikowali sami Chińczycy
Źródło: TVN24

"Pięta achillesowa Europy"

- Dochodzimy do przeciągania liny między regulacjami chińskimi a europejskimi. Są pewne dane, które są chronione, to są dane osobowe. RODO chroni nas przed tym, żeby producenci samochodów nie mogli tych naszych danych osobowych przetwarzać swobodnie. Problem i pięta achillesowa Europy to są dane nieosobowe, czyli wszystko, co samochód widzi, skanuje i przetwarza wokół siebie. To tworzy bardzo duże zagrożenie wywiadowcze, na które zresztą wskazują sami Chińczycy - powiedział.

Podkreślił, że Chiny mają zupełnie inny system regulacyjny. - Wszyscy producenci platform cyfrowych - a współczesny producent samochodów jest właśnie producentem platformy cyfrowej - zobowiązani są do udostępniania danych państwu do różnych celów. Ten ekosystem cyfrowy, który przelewa się przez chińskie granice razem z różnymi urządzeniami, nie tylko samochodami, dociera do Europy. To wszystko jest poddane tej specyficznej presji ze strony państwa - mówił.

OGLĄDAJ: "Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?
Debata

"Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?

Debata
- Państwo chińskie, które ma wielką ambicję, żeby inwigilować swoich obywateli za pomocą danych, ma też określone podejście do wszystkich danych, które zbiera. O tym mówiliśmy przy okazji Huawei czy TikToka. Samochody są bardzo namacalnym, będącym wokół nas przykładem - są szczególne o tyle, bo mają naprawdę niesamowicie rozwinięte sensory - powiedział.

Wyjaśnił, że już nie chodzi tylko o rozmowy przez telefon, ale auta mogą "stać przed budynkiem rządowym i wysyłać gigabajty danych".

Inteligentne samochody - schemat SUV'a
Inteligentne samochody - schemat SUV'a
Dowiedz się więcej:

"Loża prasowa" w TVN24

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Motoryzacja, Chiny, Europa, samochody, Samochody elektryczne, samochody spalinowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica